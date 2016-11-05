۸ هکتار از مجموعه البرز شرقی به نام شهرداری شاهرود سند می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرفانی عصر شنبه در نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه به میزبانی شورای شهر شاهرود، با تاکید بر اینکه امروز شهرداری در تملک البرز شرقی محق بوده و قصوری از جانب آن صورت نگرفته است، ابراز داشت: باتوجه به مشکلات بسیاری که با خرید این مجموعه برای شهرداری رخ داد، هیئت داوری در تهران تشکیل و طبق مفاد آن مقرر شد مادامی که حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده و سند توسط تامین اجتماعی در توقیف باشد، باید مشکلات شهرداری رفع شود.

وی با بیان اینکه این هیئت به مجموعه البرز شرقی ۴۵ روز فرصت داد تا مشکلات را به صورت زیر بنایی حل کند، افزود: مدیران فعلی و قبلی این مجموعه برای آنکه ملک این مجموعه را از دست ندهند اعلام کردند که به صورت مشترک با شهرداری ملک را خریداری کنند و گفته شد ملک ۵۰۰ میلیاردی با ۸۰ میلیارد معامله شده در صورتی که در ۴۲هکتار فضای مجموعه اگر اصلاحیه ۱۰۱ را لحاظ کنیم تنها یک چهارم یعنی حدود ۲۵ درصد به شهرداری خواهد رسید.

شهردار شاهرود با توضیح آنکه مجموعه البرز شرقی ذخیره خوبی را برای شاهرود فراهم می کند، ابراز داشت: این مجموعه ۴۵ هزار متر مربع اعیانی دارد که از این مقدار هشت هکتار به شهرداری تحویل شده و کار ثبت سندی آن در تهران به زودی کلید خواهد خورد از سوی دیگر شهرداری با فروش واحدهای خود و مستقر کردن در یک مجموعه منسجم ذخیره بسیار خوبی را برای شاهرود فراهم می کند.

میرفانی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه ملک شهرداری با واقع شدن در مرکز شهر بار ترافیکی زیادی را در منطقه ایجاد کرده که با این جابه جایی و یکپارچه شدن مجموعه شهرداری از بار ترافیکی منطقه نیز کاسته خواهد شد.

وی درپاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره معضلات و رفع موانع سد معبر سطح شهر نیز توضیح داد: این پدیده فقط مختص به شاهرود نیست بلکه همه شهرهای استان نیز با این مسئله درگیر هستند مبارزه با سد معبر به تنهایی توسط شهرداری مقدور و میسر نیست باید برای رفع کامل آن دستگاه های اجرایی نیز شهرداری را باید یاری کنند.

شهردار شاهرود همچنین در خاتمه تصریح کرد: با همکاری نیروی انتظامی خیابان شهید صدوقی به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد و امیدواریم به زودی شاهد حل پدیده سد معبر در این خیابان باشیم.