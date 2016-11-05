۳۲ سالن سینما ویژه کودکان در کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیجانی ظهر شنبه در آیین افتتاحیه نخستین سالن سینمای کودک در شهرکرد اظهار داشت: کتاب های تایید شده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالجاری در غالب نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان به فروش خواهند رسید.

وی عنوان کرد: این کتاب ها با مشارکت ۵۶ ناشر دارای کد انتشار کانون در ۱۰ استان به فروش خواهند رسید.

مدیرکل آفرینش‌های ادبی وهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ۳۲ سالن سینمای کودک در سراسر کشور افتتاح خواهند شد.

علیجانی افزود: تا پایان سالجاری تعداد سالن های سینمای کودک به ۶۲ سالن خواهند رسید.

وی گفت: در حال حاضر ۹۴۰ مرکز سیار کتابخانه در کشور در حال فعالیت هستند که تا پایان سال چهار کتابخانه سیار دیگر به این کتابخانه ها افزوده خواهد شد.

مدیرکل آفرینش‌های ادبی وهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه داد: نمایشگاه روز جهانی زبان مادری با ۱۹۳ اثر ملی برگزیده در اسفندماه در کشور برگزار خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر پنج میلیون کودک و نوجوان در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور عضو هستند.