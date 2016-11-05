ابلاغ دستورالعمل کاهش ساعت کار بانوان شاغل در آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این بخشنامه که پیرو مصوبه شهریورماه مجلس شورای اسلامی درباره کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص ابلاغ شده است، «ساعت کار بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته هستند؛ اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر و فرزند معلول شدید یا دارای بیماری صعب العلاج هستند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی» با درخواست کتبی متقاضیان ۳۶ ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای ۴۴ ساعت تعیین می‌شود.

براساس بند۲ ای دستورالعمل؛ تایید میزان شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت و فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

بر اساس این بخشنامه؛ زمان شروع و خاتمه کار با توافق مشمولان و مسئولان مربوط است. بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کاری بهره مند هستند تا زمانیکه از مقررات مزبور استفاده می‌کنند از شمول این قانون مستثنی هستند.

دربند۵ این دستورالعمل آمده است: مشمولان این قانون در صورتیکه همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف ذکر شده در این قانون باشند حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.