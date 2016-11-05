نقش بانوان وکودکان در ثبت و ماندگاری واقعه عاشورا بی بدیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهرامروز حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد بهشتی در مراسم سوگواری که به مناسبت شهادت حضرت رقیه «س» در نمازخانه ساختمان مرحوم علاقه مندان و به همت معاونت آموزش ابتدایی برگزار شد، اظهارکرد: مسائل مختلف انسان ها در جامعه به هم پیوسته و مرتبط است.

وی با بیان این که رویداد «جنگ» عوارض مختلفی را بر جامعه تحمیل می کند که اولین پیامد آن «ترس» است، گفت: پیامبر اکرم«ص» در ۱۳ سال اقامت در مکه و یک سال بعد از آن در مدینه، همواره با آغاز جنگ علی رغم فشار مردم مخالف بود.

بهشتی ادامه داد: پس از آن پیامبر در چندین جنگ با مخالفان شرکت می کرد و همواره به رزمندگان سپاه خود سفارش می کرد که به کودکان ، بانوان و محیط زیست آسیبی نزنند.

مشاور وزیر آموزش وپرورش در ادامه با طرح این سؤال نخبگان زمان از امام حسین «ع» با این عنوان که «شما که می دانید در کربلا کودکان و بانوان کشته و یا اسیر می شوند؛ پس چرا آن ها را با خود به جنگ آوردید؟» تصریح کرد: امام حسین«ع» همواره پاسخ این سؤال را به مسئله «مشیت الهی» و «خواست خدا» مربوط می دانست که نخبگان باید آن را بررسی و به مردم اعلام کنند.

وی با اشاره به پاسخ طرفداران امام حسین«ع» ، افزود: اعتقاد اصحاب امام حسین«ع» و نخبگان آن زمان این بود که اگر امام کودکان و بانوان را با خود به کربلا نمی آورد، دشمنان با اسیرکردن آن ها از امام حسین«ع» بابت این موضوع باج خواهی می کردند و امام با این ترفند، کارآن ها را بی نتیجه گذشت.

بهشتی در پاسخ به این سؤال، خاطرنشان کرد: شهید مطهری در تحلیل این موضوع» ظرفیت بالای بانوان و کودکان» در شرح وقایع کربلا مؤثر و مهم می داند که آن ها توانستند مظلومیت و رسالت رزمندگان اسلام و هم چنین اهداف نهضت عاشورا را برای آیندگان ثبت و ضبط کنند.

مشاور وزیر آموزش وپرورش افزود: حضرت زینب «س» پس از واقعه عاشورا در خطبه های آتشین خود توانست بخشی از مظلومیت ، رشادت و انتظارات اصحاب امام حسین «ع» را در حین عزّت نفس برای مردم زمان خود بیان کند که همواره می تواند چراغ راه آیندگان باشد.