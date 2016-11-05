آمریکا ۱۷۰۰ نظامی دیگر به عراق اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش آمریکا صدها نفر از نظامیان خود را به عراق اعزام می کند.

بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا قصد دارد ۱۷۰۰ نظامی خود را به کشور عراق اعزام کند؛ هدف از این اقدام کمک به نیروهای عراقی در مبارزه با داعش عنوان شده است.

این در حالی است که طی روزهای گذشته و در جریان عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی موصل از چنگ داعش، جنگنده های آمریکایی بارها غیرنظامیان و شهروندان عراقی را هدف حملات خود قرار داده اند.

گفتنی است، وزارت دفاع آمریکا اخیرا نیز از تصمیم خود برای اعزام ۵۰۰ نظامی به عراق خبر داده بود.