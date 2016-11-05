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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۲۵

«پوتین» چهره محبوب رئیس جمهور فلیپین

«پوتین» چهره محبوب رئیس جمهور فلیپین

« رودریگو دوترته» رئیس جمهور فیلیپین، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه را «بت من» خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک،« رودریگو دوترته» رئیس جمهور فیلیپین «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه را «بت من» خواند.

وی که توهین های زیادی را متوجه مقامات ارشد آمریکایی از جمله «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا کرده است، درباره«پوتین» گفت: او هیچ گونه توهمی در خود ندارد. او میداند که آمادگی تبدیل شدن به یک سیاستمدار را نداشت. او مانند یک رئیس جمهور واقعی عمل میکند.

دوترته همچنین در اظهار نظرهای خود درباره دیگر چهره های سیاسی جهان گفت که اعتقاد دارد «هیلاری کیلینتون» رئیس جمهور خوبی میشود و دونالد ترامپ را کاندیدای قابل احترامی خواند.

رئیس جمهور فیلیپین گفت: من با پوتین ملاقات خواهم کرد و به او خواهم گفت که ما، چین، فیلیپن و روسیه در مقابل همه!

 

کد مطلب 3816228
پیمان یزدانی

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