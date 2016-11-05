به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، ابوالفضل ایرانی خواه در آیین برگزاری تکمیل شبکه مراقبت های نوین سلامت در قم که با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت: طرح تحول حوزه بهداشت قم از اردیبهشت ماه سال ۹۴ آغاز شد که در ابتدا در حاشیه شهر فعالیت می‌کرد اما پس از اعلام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص گسترش این طرح در سراسر کلانشهر قم و با عنایت وزیر محترم طرح تحول در حوزه بهداشت در تمامی قم گسترش یافت.

وی عنوان داشت: قبل از اجرای طرح خدمات بهداشتی با سطح محدود و تنها در ۵۰ پایگاه سلامت ارائه می‌شد اما پس از اجرای طرح این تعداد به ۱۴۰ پایگاه رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص استقبال مردم قم از اجرای این طرح گفت: جمعیت تخمین زده شده استان قم یک میلیون و ۲۵۵ هزار نفر است که تاکنون ۱ میلیون و ۱۸۵ هزار نفر برای اجرای طرح در سامانه ثبت شده‌اند. همچنین ۳۳۵ هزار و ۷۲۰ نفر نیز تاکنون از خدمات بهینه طرح تحول حوزه بهداشت استفاده می‌کنند.

ایرانی‌خواه با تأکید بر اهمیت طرح تحول در حوزه بهداشت گفت: باور داریم که اگر اهمیت طرح تحول در حوزه بهداشت بیشتر از طرح تحول در حوزه سلامت نباشد، کمتر نیست و تکمیل این طرح تضمین کننده سلامتی و نشاط گروه‌های مختلف سنی از نوزادان تا کهنسالان بوده و جامعه را از بیماری های مزمن و صعب العلاج دور خواهد کرد.

وی گفت: انتظار است کسانی که دلسوز بوده و به دنبال آسایش مردم هستند، از اجرای طرح تحول حمایت کرده تا بتوانیم این طرح را تکمیل و به سیستم ارجاع که از آرزوهای دیرینه جامعه پزشکی است، متصل کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان داشت: از مردم عزیز نیز انتظار داریم در اجرای این طرح مشارکت داشته و همکاری کنند تا بتوانیم جامعه سالم و با نشاط را تشکیل دهیم و اصحاب رسانه نیز در این زمینه نهایت همکاری را داشته باشند.