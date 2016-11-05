شهرداری شاهرود در خرید مجموعه البرز شرقی به نفع شهر اقدام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی باقری در نشست خبری اعضای شورای اسلامی شهر شاهرود که عصر شنبه به میزبانی این شورا برگزار شد، ضمن بیان اینکه مجموعه البرز شرقی در نهایت به بخش خصوصی واگذار می شد و در این بین چه نهادی بهتر از شهرداری در برابر سرمایه گذاران غیر بومی، ابراز داشت: این مجموعه طبق برآورد اولیه ۲۱میلیارد تومان قیمت گذاری شد و شایعاتی از قبیل واگذاری به بخش خصوصی عنوان شد و شهرداری با درخواست مدیر عامل فعلی و قبلی مجموعه البرز شرقی به این قسمت ورود پیدا کرد.

وی افزود: در بدو این واگذاری هیئت کارشناسی ۵۱ میلیارد تومان برآورد قیمت کل مجموعه را بیان کرد و در مزایده که شهرداری در آن با رقبای غیربومی در رقابت بود، این مجموعه به مبلغ ۸۷ میلیارد تومان به شهرداری شاهرود واگذار شد و این قطعا منافع شهرستان را پوشش می داد.

۱۰۰ اصله درخت البرز شرقی در آستانه خشک شدن

رئیس شورای شهر شاهرود همچنین گفت: باتوجه به وجود ۴۲هکتار فضای مجموعه البرز شرقی که ۲۰هکتار آن فضای سبز است که امکان تفکیک آن وجود ندارد، نخستین حساسیت درباره درختان این مجموعه بود که بیش از سه دهه برای آنها زحمت کشیده شده و امروز در معرض تهدید خشک شدن هستند که این نگرانی امروز توسط فضای سبز شهرداری شاهرود در حال برطرف شدن است.

باقری با بیان اینکه ۱۰۰ اصله از درختان البرز شرقی در آستانه خشک شدن قرار داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه این درختان ریه های شهر محسوب می شوند، بخش فضای سبز شهرداری کار رسیدگی به درختان را به عهده گرفت.

وی درباره تعیین تکلیف نهایی این طرح افزود: معتقدیم با استقرار واحدهای عمران ارزش افزوده ای که ایجاد می شود ده ها مورد از مشکلات شهر را حل می کند و با تجمیع این واحدها از نظر ترافیکی بار بسیار زیادی از مرکز شهر کاسته خواهد شد.

شورای شهر شاهرود ۲۸۰ مصوبه داشته است

رئیس شورای شهر شاهرود درباره گزارش عملکرد این شورا طی سال جاری هم گفت: از ابتدای سال تا کنون شورای شهر ۲۸۰ مصوبه داشته است که در این بین ۱۲مصوبه فرهنگی، ۵۴ مصوبه اجتماعی، ۲۳مصوبه عمرانی، ۱۰مصوبه متفرقه، ۲۹مصوبه نیروی انسانی، دو مصوبه ادارات، ۱۵مصوبه حمل و نقل، ۴۶مصوبه مالی و عوارضی، دو مصوبه سازمان های شهرداری، ۲۶مصوبه کمیسون ماده پنج، چهار مصوبه کمک مالی، دو مصوبه سرمایه گذاری، ۲۶مورد توافقات بوده است.

باقری بیان داشت: همچنین هفت مصوبه یادآوری و تذکرات بر اساس قانون به ارگان ها و پنج مورد هم اعتراض کمیته انطباق فرمانداری که تا کنون اعتراضات از ناحیه فرمانداری به نفع شورای شهر تصویب شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سد معبر در شاهرود، افزود: معبر عمومی حق عمومی مردم است همه فقها نیز آن را در انواع رسانه ها عنوان کرده اند که کسب و کار در پیاده رو و ملاء عام فعل حرام به شمار می رود و معتقدیم در این خصوص باید کار فرهنگی انجام شود و ائمه جمعه از طریق تریبون نماز جمعه لزوم این فرهنگ سازی را به مردم یادآور شوند.

المان میدان الغدیر شاهرود به تصویب نهایی رسید

رئیس شورای اسلامی شاهرود با بیان اینکه در خصوص حل مشکلات سد معبر طی چند ماه اخیر با همکاری دستگاه های اجرایی تقسیم کار صورت گرفت و امیدواریم بتوانیم این مشکلات را حل و فصل کنیم، ابراز داشت: بیشترین دغدغه در بحث سد معبر اصناف است و با توجه به صنوف مختلف که وجود دارد این همت از سوی اصناف باید وجود داشته باشد تا مسئول هر صنف نسبت به آگاه سازی صنف خود تلاش کند چراکه این امر در ابتدا در وظایف شهرداری بود و اکنون در اختیار اصناف است.

باقری درپاسخ به سوال دیگری درباره طرح های عمرانی شهرداری شاهرود به خصوص در طرح حرم تا حرم، افزود: طرح اتوبان حرم تا حرم به عنوان طرح های زیر ساخت کشوری در حال احداث است که متاسفانه طبق نقشه پیمانکار به فاصله ۳۰کیلومتری مسیر را طراحی کرده اند و به لحاظ اقتصادی نیز اگر ژرف بنگریم مسیر پیشنهادی که موجود است به صرفه تر خواهد بود.

وی در خاتمه بیان داشت: المان میدان الغدیر شاهرود بعد از کارشناسی هایی که انجام شد به تصویب نهایی رسید که با توجه به اسم میدان، یاد آور سیره ۱۴معصوم(ع) و واقعه غدیر خواهد بود همچنین باید گفت این المان متشکل از ۸۰۰ مترمربع مساحت سطح با ارتفاع ۳۰مترمربع به صورت دو گنبد و سه متر فضاسازی محوطه است که امیدواریم کار اجرایی آن بزودی آغاز شود.