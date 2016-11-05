۵ بنای غیرمجاز در منطقه حفاظت شده سبزکوه تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی عصر شنبه در نشست کارگروه حفاظت کیفی زاینده رود و حفاظت از منابع آب اظهار داشت: باید از تجربه های طرح های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی از جمله منارید در راستای آموزش افراد در راستای ارتقاء سطح فرهنگ تفکیک زباله از مبداء استفاده کرد.

وی گفت:پنج بنای غیر مجاز در منطقه حفاظت شده سبزکوه تخریب و حکم قضایی برای آنها صادر شده است.

مدیرکل محیط‌ زیست چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به وزش باد و افزایش گرد و غبار موجود به میزان شش برابر وضعیت استاندارد هوا، دستگاه های مرتبط به ویژه هلال احمر و مراکز بیمارستانی آمادگی لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: استقرار اکیپ های مورد نیاز امدادی در راستای خدمات رسانی به مردم در نقاط مختلف استان ضروری است.