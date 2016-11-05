بخش دیگری از سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی در ادامه بررسی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، بندهای دیگری از اصول حاکم بر طراحی این شبکه را بررسی و تصویب کرد.

در این جلسه که شامگاه شنبه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، محورهای خدمات شبکه ملی اطلاعات بررسی و با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.

فصول خدمات شبکه ملی اطلاعات دارای ویژگی های مدیریتی و امنیتی است و در چهار محور خدمات ارتباطی، خدمات پایه کاربردی، خدمات سالم‌سازی و امنیت و پشتیبانی از خدمات کمی، کیفی و هوشیاری فرهنگی - تجاری قابل دسته‌بندی است.

در جلسه قبلی این شورا، محورهای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، استقلال و مدیریت شبکه ملی اطلاعات مورد تصویب قرارگرفته بود.