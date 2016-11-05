۴۰ درصد صنایع دستی استان قابلیت صادرات دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری عصر شنبه در نشست اقتصاد مقاومتی استان افزود: در سال جاری استان هیچ صادراتی در حوزه صنایع دستی ندارد.

وی بیان اینکه مجموع شاغلین صنایع دستی در بخش گلیم، جاجیم و فرش در استان در سال جاری ۱۳ هزار و ۵۷۰ نفر است، در مجموع تعداد بافندگان صنایع دستی استان ۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر است.

باقری افزود: از این تعداد ۱۰ هزار و ۳۸۰ نفر در بخش تولید گلیم فعال هستند.

وی بابیان اینکه سه هزار و ۵۸۰ بافنده در استان تحت نظارت میراث فرهنگی استان فعالیت می کنند، گفت:میانگین تولید سالیانه گلیم در استان نیز ۱۷۱ هزار و ۸۴۰ مترمربع است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان نبود صادرکننده بومی در استان را از مشکلات بخش صتایع دستی استان عنوان کرد و افزود: نبود شرکت توسعه صادرات در استان و استقبال نکردن صادرکنندگان غیربومی برای صادرات صنایع دستی از گمرک استان از مشکلات مهم صادرات صنایع دستی استان است.

باقری اظهار داشت: با توجه به مشکلات موجود تا سال ۹۹ تنها می توان ۱۰ درصد از صنایع دستی استان را صادر کرد.