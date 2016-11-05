به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری استانداری البرز، سید حمید طهائی با بیان اینکه نظر مسئولان استانداری بصورت شفاف در چارچوب های نظام مقدس جمهوری تببین شده و مشخص است، اعلام کرد: فضا برای بیان دیدگاه های قانونی آزاد است و هر فردی باید مسئولیت گفته های خود را بپذیرد.

طهائی شامگاه شنبه در حاشیه جلسه اقتصادمقاومتی در جمع رسانه های استان در پاسخ به برخی بزرگنمایی های رسانه ای، گفت: موضع استانداری چهارچوب های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت است.

وی افزود: احزاب دارای مجوز، هر نظری که داشته باشند مربوط به خودشان است و باید پاسخگوی گفته های خود باشند.

طهائی تأکید بر اینکه موضع استانداری و مسئولان شفاف و قانونی است، تصریح کرد: وظیفه استانداری حرکت در مسیر قانونی نظام جمهوری اسلامی و دولت خواهد بود.

طهائی با تأکید بر اینکه احزاب قانونی که مجوز دارند باید مطابق با دیدگاه های حزبی خود فعالیت داشته باشند، ادامه داد: متاسفانه شاهد آن هستیم افرادی که متعلق به هیچ حزبی نیستند و مجوزی هم ندارند امروز مدعی شده اند و در این بین برخی نیز از فرصت استفاده کرده و با بزرگنمایی به مسائل دامن زده و سبب ساز تفرقه می شوند.

استاندار البرز نگاه مسئولان را منطبق با اصول نظام اسلامی دانست و گفت: افرادی که مسئولیتی عهده دار می شوند با شناخت کافی روی کار آمده اند و دولت و نظام اسلامی نیز آنها را شناخته و چارچوب هایشان را می شناسد.

طهائی با اشاره به اینکه شاهد هستیم در جامعه دیدگاه ها برای بیان عقاید به ویژه در شبکه های اجتماعی کاملا آزادانه مطرح می شود، تصریح کرد: هر آنکه در جلسه ای حرف هایی می زند باید خودش پاسخگو باشد و در نهایت دیدگاه های نظام حاکمیتی استانداری نیز همان مسیر تبیین شده مقام معظم رهبری، نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته جلسه‌ فصلی احزاب سیاسی استان البرز در حالی برگزار شد که با حاشیه های همراه بود، این حاشیه ها با واکنش نماینده ولی فقیه در استان البرز، بسیج دانشجویی و برخی دیگر از مسئولان استان مواجه شد.