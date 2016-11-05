کمبود فضای خوابگاهی و اداری در دانشگاه فرهنگیان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیریایی سرپرست امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان لرستان شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی دانشجویی لرستان با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان دارای اهمیت ویژه ای نسبت سایر دانشگاه ها است، اظهار داشت: هر کدام از ما ممکن است محصول یک دانشگاه باشیم این در حالیست که همه ما محصول دانشگاه فرهنگیان هستیم.

وی بیان داشت: متأسفانه مهمترین مشکل دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر در استان نداشتن فضای خوابگاهی، اداری و ورزشی است.

سرپرست امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان لرستان به بازدید از شهرک دانشگاهی اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۶.۵ هکتار زمین را استانداری برای ساخت دانشگاه به دانشگاه فرهنگیان اختصاص داده شده که برای عملیاتی شدن نیازمند همت و کاری جهادی است.

پیریایی با اشاره به اینکه تشریفات اداری گاهی اوقات توان پیشبرد کارها را ندارد، افزود: باید سند اخذ شده این زمین به نام دانشگاه فرهنگیان زده شود و تا زمانی که این کار انجام نشود نمی‌توان سایر کارها را انجام داد.

وی تصریح کرد: سایر دانشگاه های کشور مقطع ارشد دارند و این در حالیست که دانشگاه فرهنگیان استان لرستان مقطع ارشد ندارد.

سرپرست امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان لرستان با اشاره به اینکه بیشترین تأکید ما بر ساخت دانشگاهی در شأن استان لرستان است، اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه دارالقرآن و نهضت در فضای آموزشی ما مستقر هستند که ۱۳۰ میلیارد تومان بدهی ما مربوط به دارالقرآن است.