به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه هنری آذربایجان غربی، نمایشگاه نقاشی «قوسهای فیروزه ای» از آثار نقاشی «شهلا رشیدیان» در نگارخانه حوزه هنری آذربایجان غربی افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۱۸ اثر نقاشی با تکنیک رنگ و روغن با نگاهی به معماری بازارها و مساجد تاریخی ایران با رنگ غالب فیروزه ای طی مدت یکسال خلق شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

شهلا رشیدیان از اعضای جامعه پزشکی شهرستان اورمیه در رشته دندان پزشکی است که بیش از این برگزاری نمایشگاه های نقاشی در میامی و لوس آنجلس آمریکا و نمایشگاه نقاشی به نفع بیماران سرطانی اورمیه را در کارنامه خود دارد.

شهلا رشیدیان در خصوص ارتباط هنر نقاشی با رشته دندانپزشکی اعتقاد دارد که با نقاشی کردن به نوعی با خشونت و خشکی نهفته دررشته دندانپزشکی فاصله گرفته است.