افزایش ۲۰ درصدی تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلفانی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی دانشجویی لرستان با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد از نظر امکانات رفاهی مشکل خاصی ندارد، اظهار داشت: در خصوص ظرفیت امسال با توجه به اینکه در سراسر کشور کاهش دانشجو وجود داشت دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد حدود ۲۰ درصد افزایش دانشجو داشته است.

وی مشکل اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد را سیستم ایاب و ذهاب دانشجویان دانست و عنوان کرد: ۱۰ دستگاه ماشین فرسوده را تا کنون از رده خارج کرده ایم و سازمان اتوبوس رانی تاکنون دو دستگاه اتوبوس جدید در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد گذاشته است.

دلفانی با بیان اینکه مسیر دانشگاه آزاد اسلامی پارکینگ ندارد، تصریح کرد: این در حالیست که دانشجویان ماشین های شخصی خود را در طول جاده پارک می کنند و با وجود جاده ترانزیتی در صورتی که پیگیری نشود مشکلاتی در پی خواهد اشت.