تلاش برای تکمیل و توسعه دانشکده علوم قرآنی میبد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین زارع زاده عصر شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان یزد با مدیران اجرایی و نظارتی استان اظهار داشت: یکی از مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد در سال ۸۶، احداث دانشکده علوم قرآنی میبد بود که این پروژه اکنون ناتمام است اما همه تلاش خود را برای تکمیل و توسعه آن به کار گرفته ایم.

وی با اشاره به اینکه این دانشکده در حال حاضر ۴۵۰ دانشجو دارد، از برنامه ریزی برای احداث خوابگاه خواهران در این دانشکده خبر داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در بخش دیگری از سخناان خود با اشاره به اینکه در استان یزد ۱۲ هزار موقوفه و ۴۰ هزار رقبه وجود دارد، اظهار داشت: استان یزد از نظر تعداد موقوفات در رتبه پنجم اما از نظر درآمد موقوفات در رتبه هفدهم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات استان یزد، شناسایی و ثبت نشدن موقوفات است، افزود: بسیاری از موقوفات به ویژه در مناطق روستایی هنوز ثبت و شناسایی نشده که برای تحقق این مهم نیازمند همکاری مسئولان و مردم هستیم.

زارع زاده در مورد صدور سند مالکیت برای موقوفات نیز بیان کرد: در این زمینه با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که امیدواریم اداره ثبت اسناد بتواند در این راستا راهگشا باشد.