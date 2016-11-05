به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریف مالمیر شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی دانشجویی لرستان به وجود سه هزار و ۲۰۰ نفر دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی استان اشاره کرد و اظهار داشت: شش باب خوابگاه در خرم آباد داریم که از این تعداد چهار باب خوابگاه دخترانه و دو باب خوابگاه پسرانه هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه سرویس ایاب و ذهاب کاملا به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: هزینه سرویس ایاب و ذهاب رایگان است و در این رابطه مشکلی وجود ندارد.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به افتتاح سالن غذاخوری و آشپزخانه جدید دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: مساحت آشپزخانه حدود هزار و ۷۲۹متر بوده که تجهیزات آن تمام اتوماتیک است.

مالمیر در ادامه سخنان خود به مراسم های برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی استان اشاره کرد و اظهار داشت: مراسم هایی از قبیل برگزاری مراسم های محرم، برگزاری جشن دانشجویان جدیدالورود و ... در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده اند.

وی به افت فشار آب طی ساعات عصر در مجتمع آموزشی گلدشت اشاره کرد و گفت: حدود ۲۰۰ دانشجو در مجتمع آموزشی واقع در گلدشت شهر خرم آباد تحصیل می کنند.

افزایش کیفیت غذای دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان

رضا قائد رحمت رئیس واحد استانی دانشگاه فنی و حرفه ای در لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه در خصوص اقدامات و مسائل صنفی و رفاهی در دانشگاه فنی حرفه ای و آموزشکده های تابع استان لرستان مشکل خاصی وجود نداشته است، اظهار داشت: در شهرستان دورود و بروجرد از لحاظ خوابگاه مشکلی نداریم.

وی با اشاره به اینکه حدود ۵۳۰ نفر دانشجو در دانشکده پسران خرم آباد اسکان داده ایم، گفت: دختران نیز در رابطه با خوابگاه مشکلی ندارند.

رئیس واحد استانی دانشگاه فنی و حرفه ای در لرستان در ادامه سخنان خود به موضوع سلف سرویس دانشگاه اشاره کرد و گفت: در رابطه با سلف سرویس هیچ گونه افزایش هزینه ای نسبت به سال گذشته رخ نداده است.

قاعد رحمت با بیان اینکه کیفیت غذای دانشگاه به مراتب بیشتر شده است، عنوان کرد: این در حالیست که ما نظارت مستقیمی بر مسائل سلف سرویس داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از نظر فرهنگی اقداماتی از قبیل اعزام دانشجویان زائر اولی به مشهد مقدس، برگزاری جلسات توجیح و معارفه برای دانشجویان جدید الورود، برگزاری مراسم عزاداری طی ایام محرم در خوابگاه ها و ...در دانشگاه برگزار شده است.