عملیات اجرایی تفکیک زباله از مبدأ به بخش خصوصی واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری عصر شنبه در جلسه کارگروه حفاظت کیفی زاینده‌رود و حفاظت از منابع آب اظهار داشت: باید عملیات اجرایی تفکیک زباله از مبدأ به بخش خصوصی و سرمایه‌گذار واگذار کرد.

وی گفت: ارائه بن خرید کالا نقش مهمی در اجرای مطلوب طرح تفکیک زباله از مبدا در نقاط مختلف استان به ویژه روستاها دارد.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: آموزش های لازم در خصوص ترویج طرح تفکیک زباله از مبدا با مشارکت محیط‌زیست، دفتر امور روستایی و منابع طبیعی در مدت زمان ۱۴ روز انجام شود.

امیری تصریح کرد: کنتور های هوشمند آب در حاشیه زاینده‌رود باید هر چه زودتر نصب و میزان برداشت آب مشخص شود.

وی بیان کرد: ایستگاه پمپاژ آب پروژه بن- بروجن باید تعیین تکلیف شود و همچنین تصفیه خانه باید به بخش خصوصی واگذار و هر چه سریعتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.

شهردار سامان نیز در این نشست اظهار داشت: امسال طرح تفکیک زباله از مبداء در شهر سامان اجرایی می شود.

یزدان آقاخانی گفت: در روزهای تعطیل به ویژه روزهای جمعه با ورود گردشگر به پل زمانخان، بیش از ۲۰ تن زباله تولید می شود که این زباله ها در هشت کیلومتری این شهر دفن خواهند شد.

وی گفت: در شهر سامان جمع آوری پسماند زباله به عهده بخش خصوصی است و همچنین نظارت های لازم از سوی شهرداری این شهر انجام می شود.