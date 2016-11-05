شیخ علی سلمان همانند کوهی است که تندبادها تاثیری بر وی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، مردم بحرین در نقاط مختلف این کشور راهپیمایی های گسترده برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، صدها نفر از مردم و شیعیان بحرین از غروب امروز شنبه در اعتراض به سیاست های رژیم آل خلیفه علیه شیعیان و دفاع از شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در نقاط مختلف این کشور راهپیمایی های گسترده برگزار کردند.

در همین راستا شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد: در صورتی که شیخ علی سلمان به هزار سال زندان محکوم شود و یا اینکه همین الان آزاد شود، هیچ تغییری در شخصیت وی ایجاد نمی شود؛ شیخ علی سلمان همانند کوهی است که طوفان ها وی را تکان نمی دهند. وی بر سر قولش با مردم است.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه حدود ۴ ماه پیش تابعیت شیخ عیسی قاسم را سلب کرد که موجب تحصن مردم و علما در برابر منزل ایشان برای دفاع از رهبرشان شد.