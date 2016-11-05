  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۴۴

حسین الدیهی:

شیخ علی سلمان همانند کوهی است که تندبادها تاثیری بر وی ندارد

شیخ علی سلمان همانند کوهی است که تندبادها تاثیری بر وی ندارد

مردم بحرین یک روز پیش از برگزاری دادگاه خود در حمایت از شیخ «علی سلمان» و اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه آل خلیفه در حق شیعیان راهپیمایی گسترده انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی المیدان، مردم بحرین در نقاط مختلف این کشور راهپیمایی های گسترده برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، صدها نفر از مردم و شیعیان بحرین از غروب امروز شنبه در اعتراض به سیاست های رژیم آل خلیفه علیه شیعیان و دفاع از شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین در نقاط مختلف این کشور راهپیمایی های گسترده برگزار کردند.

در همین راستا شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد: در صورتی که شیخ علی سلمان به هزار سال زندان محکوم شود و یا اینکه همین الان آزاد شود، هیچ تغییری در شخصیت وی ایجاد نمی شود؛ شیخ علی سلمان همانند کوهی است که طوفان ها وی را تکان نمی دهند. وی بر سر قولش با مردم است.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه حدود ۴ ماه پیش تابعیت شیخ عیسی قاسم را سلب کرد که موجب تحصن مردم و علما در برابر منزل ایشان برای دفاع از رهبرشان شد.

کد مطلب 3816250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها