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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۱۸

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان:

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند

یاسوج - رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد گفت: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی عصر شنبه در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی استان افزود: دکتر ستاری فر سه شنبه این هفته در سیزدهمین نشست اقتصاد مقاومتی استان حضور خواهد یافت.

وی بیان داشت: در این سفر پروژه های اقتصاد مقاومتی استان بررسی می شود.

نوروزی تصریح کرد: در این نشست پروژه‌های مختلفی همچون تخصیص آب موردنیاز استان، احداث پارک علم و فناوری و پروژه پتروشیمی گچساران و دهدشت بررسی می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابلاغ بخشنامه نشان اقتصاد مقاومتی به استانها گفت: دستگاه‌های اجرایی برتر در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی با اهدای نشان اقتصاد مقاومتی تجلیل می‌شوند.

کد مطلب 3816252

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