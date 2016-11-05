رئیس سازمان برنامه و بودجه استان: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند

یاسوج - رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد گفت: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند.