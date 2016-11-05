معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی عصر شنبه در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی استان افزود: دکتر ستاری فر سه شنبه این هفته در سیزدهمین نشست اقتصاد مقاومتی استان حضور خواهد یافت.
وی بیان داشت: در این سفر پروژه های اقتصاد مقاومتی استان بررسی می شود.
نوروزی تصریح کرد: در این نشست پروژههای مختلفی همچون تخصیص آب موردنیاز استان، احداث پارک علم و فناوری و پروژه پتروشیمی گچساران و دهدشت بررسی می شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابلاغ بخشنامه نشان اقتصاد مقاومتی به استانها گفت: دستگاههای اجرایی برتر در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی با اهدای نشان اقتصاد مقاومتی تجلیل میشوند.
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