احداث ۱۰۰ خانه عالم در روستاهای یزد/اعزام ۴۰۰ مبلغ در ماه محرم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی عصر امروز در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان یزد با مدیران اجرایی و نظارتی استان اظهار داشت: خانه های عالم در مناطق روستایی فاقد روحانی احداث شده و برخی دستگاه‌ها نیز در احداث این خانه‌ها همکاری و تعامل داشته اند.

وی بیان کرد: علاوه بر روحانیونی که در خانه های عالم مستقر می شوند، بالغ بر ۴۰۰ روحانی نیز به مناسبت ماه‌های محرم و صفر به مناطق فاقد روحانی اعزام شده اند.

حسینی کوهستانی با اشاره به فعالیت‌های اداره تبلیغات اسلامی در حوزه گسترش برنامه های دینی و مذهبی عنوان کرد: در حوزه قرآنی با توجه به اهمیت موضوع، روخوانی، روانخوانی، تربیت مدرس، حمایت موسسات قرانی و تشکیل اتحادیه را برنامه ریزی و اجرا کرده ایم و اجرای این برنامه ها استمرار دارد.

وی با بیان اینکه اتحادیه موسسات قرآنی نیز در استان یزد شکل گ رفته و بیش از ۱۰۰ موسسه قرآنی را زیر پوشش گرفته است، افزود: بسیاری از امور مرتبط با این موسسات حتی بودجه های آن در راستای برون سپاری برنامه های قابل واگذاری به این اتحادیه واگذار شده است.

حسینی کوهستانی در بخش دیگری از سخنان خود از رونق هیئت ها و تشکل‌های دینی در یزد خبر داد و گفت: در حال حاضر هزار و ۴۰۰ هیئت مذهبی در استان یزد فعال است و بالغ بر ۸۰۰ مداح نیز زیر نظر کانون مداحان استان یزد مشغول فعالیت هستند.