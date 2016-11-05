رونمایی از فیش حقوقی استاندار/ دستگیری سر شاخه ترانزیت موادمخدر

خبرگزاری مهر- استان ها: بسته خبری هفتگی خبرگزاری مهر سیستان و بلوچستان، مشتمل بر اخباری چون دستگیری سر شاخه اصلی ترانزیت مواد مخدر شرق کشور، رونمایی از فیش حقوقی استاندار سیستان و بلوچستان، هلاکت ۳ قاچاقچی مواد مخدر در سیستان و بلوچستان، تامین نقدینگی طرح های در دست اجرا در استان سیستان و بلوچستان،۴ کشته در اثر انفجار نارنجک در یک منزل مسکونی در ایرانشهر و..... است.

در طول هفته در صفحات استانی خبرگزاری مهر، اخبار متنوعی منتشر می شود که شاید در میان تیترهای متعدد خبری، برخی از آنها از نظر مخاطب دور مانده و یا در طول هفته مجالی برای رصد و اطلاع از این اخبار نباشد.

بسته خبری مهر در استان ها در برگیرنده برخی از مهمترین اخبار خبرگزاری مهر در هفته گذشته است که به شکلی خلاصه جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و بسته خبری امروز نیز حاوی اخباری است که از آنجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۴ کشته در اثر انفجار نارنجک در یک منزل مسکونی در ایرانشهر

سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی ایرانشهر اظهار داشت: یک نارنجک دستی دوشنبه شب در دهستان نایگون شهرستان ایرانشهر منفجر شد که این حادثه در یک خانه شخصی در این دهستان رخ داد.

فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: در این حادثه ۴ نفر از اعضای این خانواده کشته و یک نفر مجروح شد.

وی تاکید کرد: دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، سلاح‌ها را به مراجع قانونی تحویل دهند تا شاهد این‌گونه رخدادها نباشیم.

تامین نقدینگی طرح های در دست اجرا در استان سیستان و بلوچستان

غلامرضا مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با هدف تامین نقدینگی طرح های در دست اجرا اسناد خزانه اسلامی به استناد بند «ز» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ واگذار می شود.

وی با اشاره به اینکه این اسناد از طریق بورس اوراق بهادار قابل خرید و فروش است، تصریح کرد: تامین منابع مالی برای اتمام پروژه های در دست اجرا همواره از چالشهای پیش رو در کشورهای مختلف است و دولت ها همواره بدنبال یافتن راه چاره می باشند.

وی گفت: به منظور تخصیص اعتبار به طرح های در دست اجرا دستگاه ها موظف شدند لیست پروژه های خود را تهیه کنند و در این راستا طرح های حاشیه شهر، طرح های با پیشرفت ۸۰ درصد و نیمه تمام و طرح های حوزه گردشگری در اولویت قرار دارند.

هلاکت ۳ قاچاقچی مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

سردار سعید کمیلی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مرزداران هنگ مرزی زاهدان با اشرافیت اطلاعاتی از قصد یک باند قاچاق برای انتقال محموله مواد مخدر به داخل کشور آگاه شدند و با آمادگی و تجهیزات کامل، منطقه را تحت پوشش کامل اطلاعاتی خود قرار دادند.

وی افزود: قاچاقچیان که قصد داشتند در فرصتی مناسبی مواد مخدر را به صورت کوله‌ باری از طریق مرزهای شمالی استان وارد کنند با هوشیاری و واکنش سریع مرزداران در دستیابی به اهداف شومشان ناکام ماندند.

وی ادامه داد: قاچاقچیان پس از ورود به محدوده کمین مرزداران و آگاهی از حضور ماموران بلافاصله به سمت آنها تیراندازی کردند که در این عملیات به دلیل آتش پر حجم مرزداران، سه نفر از سوداگران مرگ به هلاکت رسیدند.

وی گفت: در این عملیات، ماموران با رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی در پاکسازی منطقه موفق شدند مقدار ۲۰۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و مقادیری مهمات کشف و ضبط کنند.

رونمایی از فیش حقوقی استاندار سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی ضیاء در برنامه صبحگاهی چهارشنبه ۱۲ آبان، میزبان علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان بود، سیاستمداری که درباره تعداد فرزندانش و شرایط آنها توضیح داد: سه تا پسر دارم که یکی در بازار کار می کند، دیگری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق است و سومی در یک فروشگاه بزرگ کار می کند.

وی در پاسخ به ضیاء درباره مبلغ حقوق خود، توضیح داد: از آنجایی که من از مزیت جانبازی و ایثارگری استفاده می کنم، حقوق من هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که در نهایت با سه میلیون اضافه کار و حق ماموریت و حق جلسه، نزدیک به ۱۱ میلیون تومان می شود البته این را بگویم که اگر خانواده من بخواهند به من سر بزنند، باید یکی دو میلیون تومان هزینه صرف رفت و آمد آنها شود.

راه اندازی نخستین قطار محلی زاهدان- فهرج - بم – کرمان

نخستین قطار محلی زاهدان- فهرج – بم – کرمان طی مراسمی و با حضور جمعی از مسئولان استان صبح چهارشنبه راه اندازی شد.

مدیر کل راه آهن جنوب شرق در مراسم افتتاح این قطار محلی که در محل اداره کل راه آهن جنوب شرق برگزار شد، اظهار داشت: نخستین قطار محلی و دومین قطار مسافر بری زاهدان - فهرج - بم - کرمان از امروز کار خود را آغاز می کند.

مجید ارجونی با اشاره به اینکه این قطار به صورت اتوبوس - مترو و در دو طبقه تعریف شده و هر واگن ۱۰۸ صندلی دارد، افزود: مدت زمان حمل مسافر از مبدا به مقصد توسط این قطار که باهمکاری بخش خصوصی مدیریت می شود ۸ ساعت است.

وی تصریح کرد: ساعت حرکت این قطار از زاهدان همه روزه در ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه و از کرمان ساعت ۱۶ است و قیمت بلیت آن در زاهدان ۱۶۳۰۰ تومان تعیین شده است و شهروندان با استفاده از این خط ریلی در مدت زمان کوتاهی به قطارهای مسافربری کرمان- مشهد و کرمان - تهران نیز دسترسی پیدا می کنند.

دستگیری سر شاخه اصلی ترانزیت و توزیع مواد مخدر در شرق کشور

سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در تشریح جزئیات دقیق این خبر گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر فعالیت گسترده باندی بین المللی به سرکردگی یکی از قاچاقچیان معروف در استان سیستان و بلوچستان، برخورد و مقابله با این باند به ویژه سرکرده آن در دستور کار پلیس استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام کار های اطلاعاتی و شناسایی محور های حمل مواد مخدر در محور های فرعی شهرستان ایرانشهر توسط این شرور و قاچاقچی حرفه ای، تیم های ویژه و عملیاتی پلیس به منطقه اعزام و پس از شناسایی کامل تحرکات این گروه، اقدام به اجرای کمین در مسیر وی کردند.

سردار رحیمی با بیان اینکه قاچاقچیان مسلح در ساعات پایانی شب و پس از ورود به کمین به محض مشاهده ماموران پلیس به سمت آن ها تیر اندازی کردند و با آتش پر حجم تیم های عملیاتی پلیس روبه رو شدند ،گفت: پس از یک ساعت درگیری مسلحانه و مجروح شدن اشرار، آنها با به جا گذاشتن سه دستگاه خودرو از محل متواری شدند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: ماموران پلیس در بررسی صحنه و بازرسی از خودرو های اشرار، یک تن و ۴۴۰ کیلو تریاک، ۹۶ کیلو هروئین به همراه مقادیر متنابهی مهمات جنگی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ماموران پلیس در ادامه عملیات تعقیب و گریز به منظور دستگیری این سر شبکه، با بهره گیری از منابع محلی، این متهم را در حالی که در درگیری با پلیس زخمی و با هویت جعلی در یکی از بیمارستان های شهرستان ایرانشهر تحت درمان بود، دستگیر کردند.