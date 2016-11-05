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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۲۳

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد:

دومیلیون و ۴۷۰ میلیون دلار کالا از گمرک استان صادر شده است

دومیلیون و ۴۷۰ میلیون دلار کالا از گمرک استان صادر شده است

یاسوج- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در هفت ماه نخست سال جاری دومیلیون و ۴۷۰ میلیون دلار کالا از گمرک استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده عصر شنبه در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی استان افزود: محصولات عمده صادرات استان از سال گذشته تا کنون دارای ارزش افزوده بالایی هستند.

وی بیان داشت: میانگین ارزش افزوده هر تن کالای صادراتی استان در سال گذشته حدود ۴۶۷ دلار بوده است.

دیودیده تصریح کرد: ارزش افزوده این محصولات ۴۶۰ دلار از میانگین ارزش افزوده هر تن محصول صادراتی کشور بیشتر است.

وی افزود: لوازم آرایشی و بهداشتی، آبلیمو و پودر و عصاره شیرین بیان  از جمله محصولات صادراتی استان است.

دیودیده تدوین سند توسعه صادرات غیر نفتی استان را در دست اجرا عنوان کرد و افزود: در این سند بخشهای مختلفی همچون، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و گردشگری و .. پیش بینی شده است.

کد مطلب 3816263

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