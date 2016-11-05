رزمایش نظامی مصر و اردن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای نظامی اردن با همکاری طرف مصری تمرین نظامی مشترک با عنوان «العقبه ۲۰۱۶» را آغاز کردند.

بر اساس این گزارش، ارتش اردن اعلام کرد که رزمایش نیروهایش با نیروهای مصری از تاریخ ۵ الی ۲۵ نوامبر جاری در شهر «العقبه» از امروز آغاز شده است. ارتش اردن هدف از این تمرین را تقویت توان دو طرف برای رویارویی با تهدیدات امنیتی اعلام کرده است.

تقویت همکاری بین نیروهای مسلح دو کشور، آموزش برنامه ریزی مشترک برای اجرای ماموریت های مختلف با استفاده از تمام امکانات موجود و همچنین آموزش مواجهه با تهدیدات امنیتی احتمالی حال و آینده از دیگر اهداف این تمرین اعلام شده است.

ارتش اردن اعلام کرد که تمرین «العقبه ۲۰۱۶» با مشارکت یگان های مختلف زمینی، دریایی و هوایی برگزار خواهد شد. شهر ساحی العقبه در ۳۲۵ کیلومتری جنوب امان پایتخت اردن واقع شده است.