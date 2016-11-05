  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۲۶

مدیر عامل هلال احمر آذربایجان شرقی تاکید کرد:

ضرورت استفاده از پتانسیل جوانان در پیشبرد اهداف هلال احمر

ضرورت استفاده از پتانسیل جوانان در پیشبرد اهداف هلال احمر

تبریز - مدیر عامل هلال احمر آذربایجان شرقی گفت: باید برای پیشرفت و سربلندی کشور و پیشبرد اهداف هلال احمر از پتانسیل بسیار گسترده جوانان استفاده کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، سعید کنعانی در دیدار با اعضای جوانان هلال احمر با گرامیداشت شصت و نهمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، از تلاشهای جوانان در هلال احمر تقدیر و تشکر کرد .

وی افزود : بایستی برای پیشرفت و سربلندی کشور و پیشبرد اهداف هلال احمر از پتانسیل بسیار گسترده جوانان استفاده کنیم و با  مشارکت دادن جوانان  در امور و بر انگیختن حس مسئولیت پذیری در ایشان نسبت به تحقق اهداف و اصول هلال احمر در جامعه گام بر داریم .

کنعانی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری و توصیه های معظم له به جوانان  و متولیان امور گفت : یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری تربیت و پرورش صحیح نسل جوان بوده  و ما نیز بایستی در هلال احمر فرامین  مقام معظم رهبری را سرلوحه کارهای خود قرار داده وباید تلاش کنیم تا جوانان هلال احمر، با پرورش و تربیت خوب در مسیر درست گام برداشته  و برای آینده کشور و هلال احمر  مفید و موثر واقع شوند.

کد مطلب 3816266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها