ضرورت استفاده از پتانسیل جوانان در پیشبرد اهداف هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، سعید کنعانی در دیدار با اعضای جوانان هلال احمر با گرامیداشت شصت و نهمین سالگرد تاسیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، از تلاشهای جوانان در هلال احمر تقدیر و تشکر کرد .

وی افزود : بایستی برای پیشرفت و سربلندی کشور و پیشبرد اهداف هلال احمر از پتانسیل بسیار گسترده جوانان استفاده کنیم و با مشارکت دادن جوانان در امور و بر انگیختن حس مسئولیت پذیری در ایشان نسبت به تحقق اهداف و اصول هلال احمر در جامعه گام بر داریم .

کنعانی با اشاره به فرامین مقام معظم رهبری و توصیه های معظم له به جوانان و متولیان امور گفت : یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری تربیت و پرورش صحیح نسل جوان بوده و ما نیز بایستی در هلال احمر فرامین مقام معظم رهبری را سرلوحه کارهای خود قرار داده وباید تلاش کنیم تا جوانان هلال احمر، با پرورش و تربیت خوب در مسیر درست گام برداشته و برای آینده کشور و هلال احمر مفید و موثر واقع شوند.