به گزارش خبرنگار مهر، کامیار اسماعیلی مجری تلویزیون در اولین روز کاری نمایشگاه مطبوعات به غرفه خبرگزاری مهر آمد و درباره برنامه صبحگاهی «شمعدونی» که این روزها با راه اندازی دوباره شبکه «شما» روی آنتن می رود، گفت: ما درباره «شمعدونی» با حوزه های مختلفی از جمله کارآفرینی، خلاقیت، محیط زیست و ... می پردازیم و گزارش های مردمی از شهر داریم که کارشناسان ما در برنامه، پاسخ های کوتاهی به آنها می دهند.

کارگردان و مجری برنامه «شمعدونی» با اشاره به مخاطبان این برنامه و موضوعاتی که با توجه به این مخاطبان انتخاب می شود، یادآور شد: مخاطبان ما در این برنامه مردم عادی هستند که شامل خانم های خانه دار، صاحبان مشاغل آزاد و حتی کسانی که سر کار تلویزیون دارند، می شود. به تناسب این مخاطبان ما در سری جدید برنامه به فضای مجازی هم می پردازیم که این روزها رشد و گسترش زیادی داشته است.

مجری برنامه خاطره انگیز «نیمرخ» اضافه کرد: همچنین در سری جدید «شمعدونی» به اماکن و مکان هایی می پردازیم که در حوزه کشاورزی به عنوان یک قطب از آنها یاد می شود. به طور مثال به اقلیم های مختلف کشور می پردازیم که میوه ها و محصولات خاصی را در یک فصل از سال پرورش می دهند. مسلما مراکزی که در این زمینه همکاری بیشتری با ما دارند کمک بیشتری هم در معرفی این اقلیم ها می کند.

این مجری تلویزیون در پایان به بخش تازه ای در سری جدید برنامه «شمعدونی» اشاره کرد و افزود: ما در برنامه «شمعدونی» از مراکز و مردم می خواهیم که فیلم ها و تصاویر خود را از منطقه زندگی شان برای ما ارسال کنند تا از طریق این برنامه پخش کنیم. به طور مثال از افرادی که نوعی کارآفرینی داشته اند و یا موقعیت جدیدی را برای دیگران خلق کرده اند دعوت می کنیم که به عنوان یک خبرنگار افتخاری از این اتفاقات سخن بگویند تا از این کارآفرین ها حمایت کنیم.

مشروح این گفتگو متعاقبا منتشر می‌شود.