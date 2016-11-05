به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ندوشن عصر شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان یزد با مدیران اجرایی و نظارتی استان اظهار داشت: تقویت انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی و هنری، توجه به فرهنگ بومی و یزدی و پرهیز از کارهای کلیشه ای و توجه به شهرستان ها، سه رویکرد اصلی اداره ارشاد استان یزد در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری است.

وی افزود: همچنین تلاش شده تا برنامه های فرهنگی و جشنواره ها عادلانه در شهرستان‌های استان توزیع شود که در این راستا جشنواره استانی «کار و تلاش» در خاتم، کنگره ملی «شعر یاس مهربان» در اردکان، کنگره «شعر روستا» در خاتم، کنگره «شعر کویر» در ابرکوه، جشنواره پژوهشی «فرهنگ عامه» در بافق، جشنواره استانی «طنز» در مهریز و ... برگزار می‌شود.

غیاثی ندوشن از جشنواره فیلم رضوی نیز به عنوان یکی از مهمترین جشنواره های استان یزد یاد کرد و افزود: علاوه بر این جشنواره، همایش چاووشی خوانی، بزرگداشت دکتر دادبه با تولید کتاب، نکوداشت ملی اخوان ثالث، بزرگداشت مهدی آذریزدی و ... نیز برگزار شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از خرید کتاب از ناشران یزدی خبر داد و گفت: حدود ۳۰ هزار جلد کتاب با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال از ناشران استانی خریداری شده است.