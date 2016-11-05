۵۰ درصد مصوبات شورای اقتصاد مقاومتی استان البرز اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی شامگاه شنبه در نوزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به سفرهای استانی هیئت دولت، اهداف این سلسله سفرها را پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات و تحقق برنامه های دولت اعلام کرد و گفت: رئیس جمهوری در سفر به استان ها عمدتا پیگیر اجرایی شدن مصوبات است تا طرح ها با قطعیت اجرایی و عملیاتی شود.

طهائی با اشاره به اینکه از ۱۰۰ مصوبه دولت قبل ۳۰ درصد اجرایی شده است، گفت: نگاه دولت یازدهم این است که مصوبات روی کاغذ نماند و مردم شاهدحل مشکلات شان باشند.

وی با تأکید بر اینکه همه تلاش دولت بر این است که به قول های خود عمل کند، گفت: تأکید رئیس جمهور و مسئولان دولت بر این است که طرح ها و پروژه ها اجرایی و عملیاتی شوند؛ به استناد سیاست های دولت سعی می شود علاوه بر حفظ اشتغال موجود تا جایی که امکانپذیر است از طریق سرمایه گذاری زمینه اشتغال بیشتر فراهم شود.

استاندار البرز با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم ۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، گفت: تلاش دولت در استان البرز موفقیت آمیز بوده است استان البرز جزو استان هایی است که در زمینه ایجاد اشتغال خوب عمل کرده است.

استاندار البرز با بیان اینکه فضای امیدبخش برای کار و تلاش و حضور در صحنه اشتغال بیشتر شده است، گفت: یکی از نمونه های این موضوع گازرسانی به مناطق روستایی بوده است؛ بعد از مستقل شدن شرکت گاز از استان تهران، طی ۱۴ ماه شاهد گسترش خطوط گاز در مناطق سردسیر و صعب العبور هستیم.

طهائی با بیان اینکه اجرای خطوط گازرسانی در مناطق ذکر شده یکی از دغدغه ها بوده است، افزود: علاوه بر گازرسانی مناطق شمالی و کوهستانی استان، مسیرهای منتهی به طالقان و شمشک نیز از نعمت گاز بهره مند شدند.

طهائی ادامه داد: پیشنهاد ایجاد ایستگاه های محلی و استفاده از گاز مایع از دستاوردهای ۱۴ ماهه استقلال اداره گاز استان بوده است.

استاندار البرز با متمایز خواندن جلسات اقتصاد مقاومتی استان با سایر جلسات، گفت: علاوه بر وظایف ذاتی دستگاه ها، با ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» افق فرارو تبیین شده و دولت با تشکیل این ستاد برای هر وازتخانه مسئولیتی را تعریف کرد و سهم هر استان نیز با بُرش استانی آن تعریف شد؛ ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در البرز فعالانه با تحقق مصوبات تداوم دارد.

وی با اشاره به شاخص هایی از عملکرد موفق دستگاه ها در تحقق راهبردهای تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: طبق آخرین آمار، ۷۰ درصد مصوبات آبفای شهری به عنوان یکی از دستگاه های موفق اجرایی شده و مابقی نیز پیشرفت ۵۰ درصدی داشته اند.

استاندار البرز با اشاره به سفر هیئت دولت به استان البرز، گفت: تقویت زیرساخت های استان از وجوه تمایز این سفر است، پیگیری طرح های مرتبط با آب، راه، حمل و نقل، عمران، رونق تولیدی، توسعه سرانه های آموزش و پرورش، گسترش مساجد، مصلی ها، افزایش سطح بهداشت و درمان و صنعت از محورهای این سفر خواهد بود.