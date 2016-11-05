جوانترین کارگردان ایران تقدیر شد / فیلمسازی عرصه بروز خلاقیت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز شنبه شب در جریان برگزاری جشنواره فیلم رشد در شیراز و تقدیر از این کارگردان گفت: جشنواره فیلم رشد یک فستیوال بین المللی است که هرساله در ایران توسط آموزش و پرورش برگزار می شود و سابقه ای بیش از۴۰ سال دارد.

نعیم علوی افزود:این جشنواره از سال ۱۳۴۲ دایر و هدفش ارتقاء سطح آموزش و پرورش است.

وی تشریح کرد: فیلمهای تربیتی و آموزشی که توسط دانش آموزان و همکاران فرهنگی تهیه می شود برای داوری به وزارت آموزش و پرورش ارسال می شود.

علوی خبرداد: در سال جاری فیلمی درباره شهر شیراز بنام دارالسلام تهیه شده که به مرحله داوری رسیده است و امیدوارم شاهد اتفاقهای خوبی برای این فیلم در این دوره باشیم.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز تاکید کرد: در سند تحول بنیادین تاکید ویژه بر خلاقیت دانش آموزان شده که عرصه فیلم سازی میتواند صحنه بروز این خلاقیتها باشد.

وی اضافه کرد: همزمان با تهران این جشنواره در چند استان از جمله فارس درحال اجرا است که در چهار سانس برنامه ریزی شده سانسهای صبح برای دانش آموزان و سانس عصر ویژه همکاران است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز بیان کرد:در اداره آموزش و پرورش ناحیه سه، تعداد دوسالن ثابت و چند سالن متغیر برای اکران فیلمها در نظر گرفته شده و در حاشیه جشنواره برنامه ریزی برای آموزش فیلم سازی,انیمیشن سازی و عکاسی شده است و علاقه مندان میتوانند ازین کارگاههای آموزشی استفاده کنند.

در حاشیه جشنواره فیلم رشد از دو نوجوان استان فارس با نامهای یاسین فرخی ۱۷ساله در زمینه کارگردانی و صنا اسماییل زادگان در حوزه انیمیشن تقدیر شد.

یاسین فرخی جوانترین کارگردان ایرانی است و دو اثر در زمینه صنایع دستی و یک اثر اجتماعی نیز در حال ساخت دارد.