شبكه هاي آب شرب 500 روستا فرسوده است / مشكلات آب شرب روستاها طي 3 سال آينده رفع خواهد شد

مهندس ميرزا محمودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، اظهار داشت: با عنايت رئيس جمهور و همچنين مسئولان استاني براي پروژه هاي تامين آب شرب روستايي ، بالغ بر 270 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته كه اين مسئله به بر طرف شدن مشكلات موجود در زمينه آب روستاها كمك شاياني خواهد كرد.

وي تصريح كرد: چنانچه افزايش اعتبارات تخصيص يافته مستمر باشد ، به طور حتم در 3 سال آينده مشكلات آب شرب اكثر روستاهاي استان حل خواهد شد.

ميرزا محمودي با اشاره به افت آبي در طول فصل تابستان ، گفت: به علت خشكسالي ، 570 روستا در 20 شهرستان استان با كم آبي و بي آبي مواجه و 219 حلقه چاه نيز دچار افت آب شده كه لازم است با مطالعات كارشناسي منبع تامين آب مطمئن و مطلوب از نظر كمي و كيفي براي اين روستاها در نظر گرفته شود.

وي با اشاره به اينكه 385 روستا در استان خراسان رضوي فاقد شبكه آب آشاميدني است ، متذكر شد: فاصله طولاني منابع آبي با روستاهاي غير برخوردار ، باعث بالا رفتن هزينه هاي اجرايي شده كه عدم تخصيص به موقع اعتبارات ، طولاني شدن مدت اجرا را در پي دارد.

ميرزا محمودي ، شبكه هاي آب شرب بيش از 500 روستا را بين 30 تا 70 درصد فرسوده خواند و گفت: سالانه حدود 60 ميليارد ريال اعتبار تحت عنوان توسعه و بازسازي براي اين شبكه ها پيش بيني شده كه در صورت تخصيص نيافتن به موقع به اعتبارات و برنامه چهارم توسعه به اهداف مورد نظر نخواهيم رسيد.

وي در پايان خاطر نشان ساخت: با توجه به افزايش قابل توجه اعتبارات در سال جاري اميدواريم بتوانيم پروژه هاي نيمه تمام شهرستان ها و مشكلات آب شرب روستاها را با تفويض اختيار بيشتر به شهرستان ها برطرف كنيم.