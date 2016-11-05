پارکینگ طبقاتی بجنورد در میدان تقابل شورای شهر با استانداری

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در تازهترین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بجنورد، مصاحبه مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی با یکی از رسانههای استان در خصوص پارکینگ طبقاتی بجنورد و اظهارنظر وی مبنی بر تضییع حقوق مردم در ساخت این پارکینگ، موضوعِ نطق پیش از دستورِ رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد شد.
رضا فیروزه در واکنش به این اظهارات، یادآور شد: به دنبال بازی کردن با افکار عمومی نباشیم و کار را پیش ببریم، چراکه بعد از ۲۰ ماه که از وقفه این پروژه در استانداری گذشته است، در روزهای اخیر برای اولین بار بازدید میدانی از این پروژه صورت گرفته و در حال انجام کار کارشناسی است.
وی با اظهار گلایه از سخن به میان آمدن حقوق مردم و تضییع آن در پروژه پارکینگ طبقاتی که از سوی مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان شمالی مطرحشده است، عنوان کرد: چنین اظهارنظرهایی آنهم در خصوص مصوبهای که در هر دو دوره سوم و چهارم شورای شهر، با اکثریت آرا به تصویب رسیده است، نباید انجام شود.
وی عامل تعلل ۲۰ ماهه در پروژه پارکینگ طبقاتی بجنورد را این مسئول استانداری معرفی کرد و افزود: باید مدیرکل دفتر فنی استانداری به همراه کارشناسان فنی و نیز اعضای شورای اسلامی شهر در مقابل یکدیگر و با حضور مردم نسبت به اظهارات خود پاسخگو باشند تا حقانیت شورا مشخص شود.
این عضو شورای اسلامی شهر بجنورد سرپوش گذاشتن بر روی پرونده فراموششده و مصاحبههایی که هر از چند گاهی از سوی این مسئول در استانداری انجام میشود را بازی کردن نقش مدعیالعموم دانست و اظهار کرد: شرح وظایف مدیرکل دفتر فنی استاندار مشخص است، بنابراین این مسئول باید در حوزه تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و بحثهای فنی صحبت کند و نه از حقوق تضییعشده مردم سخن به میان آورد.
فیروزه با اشاره به اینکه اینچنین اظهاراتی به معنای این است که شورای شهر حقوق مردم را زیر پا گذاشته است، تصریح کرد: پس لازم به یادآوری طرحهایی است که بیش از ۵ سال و حتی بیش از ۳۰ سال در طرح جامع و تفصیلی شهر، بلاتکلیف باقی میمانند و جواب قانونی به مردم نمیدهیم تا اگر شهروندی بخواهد تجدید بنا کند از بلاتکلیفی خارج شود، مانند بلوکهایی که در حاشیه طالقانی و در حاشیه دوچنار و یا در ضلع جنوبی کوچه دکتر حکمتی قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه مشاور طرح جامع و تفصیلی نمیتواند برای ملکی مادامالعمر کاربری تعریف کند، عنوان کرد: اگر مسئولی از حقوق تضییعشده مردم مصاحبه میکند بنابراین باید حداقل یکبار در شهر بجنورد قدم بزند و وضعیت پارکینگ اتومبیلها را ببیند که از بافت میانی شهر هم عبور کرده است.
وی تصریح کرد: در این صورت اگر ضرورت احداث پارکینگ احساس شد بنابراین این طرح اجرا شود و یا اگر نیازی به پارکینگ نداریم، پس رسماً اعلام کنند تا سریعتر از کاربری پارکینگ خارج شود تا مردم بتوانند احداث و یا تجدید بنا کنند.
شورای اسلامی شهر بجنورد پیشانی ناکارآمدی مدیران است
رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری حقوقی شورای اسلامی شهر بجنورد با اشاره به مصاحبه اخیر مدیرکل دفتر فنی استانداری با یکی از رسانههای استان، عنوان کرد: در جذب مشارکتهای مردمی، گاهی مدیران اینچنین ناکارآمد، عملکردی دارند که متأسفانه هرچقدر هم اعضای شورای شهر تلاش کنند، پیشانی ناکارآمدی همین مدیران میشوند.
فیروزه اضافه کرد: مدیرانی که هفتخان رستم را تعریف میکنند تا یک پروژه شهری شکل بگیرد و بعد از سپری شدن چندین سال و بهمحض فرارسیدن زمان پروژه، برای کلنگ زنی از یکدیگر سبقت میگیرند.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان استانداری باحوصله و دقت بیشتری اظهارنظر کنند، گفت: در پروژه پارکینگ طبقاتی بجنورد، یک ریال هم از اعتبارات دولتی هزینه نشده است، درحالیکه مدیرکل دفتر فنی استانداری در مورد تضییع حقوق مردم صحبت میکند.
وی با اشاره به اینکه ارسال نقشههای این پروژه به کمیته فنی استانداری که از سوی مدیرکل آن مطرحشده است درحالیکه هنوز سرمایهگذار مجوز احداث بنا ندارد، نگاه غیر کارشناسانه و ناآگاهانهای است، عنوان کرد: جای تأسف دارد کسی که در سکانداری مدیرکل دفتر فنی استانداری نشسته است مطالبی را از کمیسیون ماده۱۰۰ مطرح میکند که اصلاً در شرح وظایف این کمیسیون قرار ندارد.
این عضو شورای اسلامی بابیان اینکه دفتر فنی استانداری برخلاف تمایل استاندار، باعث کشیده شدن بحثهای اینچنینی به رسانهها و مطبوعات شده است، اظهار کرد: بنابراین من نیز بهعنوان رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری حقوقی شورا و نیز بهعنوان عضوی که سابقه حدود ۱۰ سال حضور در شورای اسلامی شهر رادارم باید بگویم که در حوزه عمران و درواقع در حوزه دفتر فنی استانداری خراسان شمالی نیاز به یکخانه تکانی شدید است.
فیروزه بابیان اینکه پروژه پارکینگ طبقاتی بجنورد تنها یک نمونه از پروژههای فراوان ازایندست است که متأسفانه خاک میخورد، خواستار روشنگری در این موضوع با برگزاری مناظره شد تا مردم خود به قضاوت بنشینند.
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