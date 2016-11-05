نجات جان بیش از ۲۲۰۰ مهاجر در دریای مدیترانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، گارد ساحلی ایتالیا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بیش از ۲۲۰۰ تن از مهاجرانی که سعی داشتند با گذر از دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند، از مرگ نجات یافتند.

این مهاجران روز شنبه طی ۱۶ عملیات نجات جداگانه از ۱۳ قایق لاستیکی، دو قایق کوچک و یک کشتی بزرگ نجات یافتند.

«سازمان بین المللی مهاجرت» هفته گذشته اعلام کرد که از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۴۲۲۰ مهاجر در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده اند که در مقایسه با تلفات ۳۷۷۷ مهاجر در سال ۲۰۱۵، افزایش نشان می دهد.

این سازمان همچنین اعلام کرد که از تاریخ دوم نوامبر، ۱۵۹ هزار و ۴۹۶ مهاجر خود را از راه دریا به ایتالیا رسانده اند.