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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۸:۴۷

استاندار قزوین:

پیاده روی اربعین حسینی نماد مدیریت اسلامی شیعیان است

پیاده روی اربعین حسینی نماد مدیریت اسلامی شیعیان است

قزوین- استاندار قزوین گفت: برگزاری مراسم اربعین حسینی با حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر زائر در شرایط نا امن عراق نماد توانمندی مدیریت اسلامی شیعیان در امور مذهبی است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی شنبه شب در جلسه ساماندهی زائرین اربعین حسینی (ع) در استانداری گفت:
خوشبختانه مراسم اربعین حسینی هر سال باشکوهتر و منظم تر از سال قبل برگزار می شود و این حرکت بزرگ فرهنگی به عنوان نماد شیعیان جهان تبدیل شده است.

وی افزود: در استان قزوین تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که شاهد افزایش ۳۵ درصدی متقاضیان سفر به کربلا هستیم.

همتی با تشکر از فعالیت کارگروههای ستاد اربعین اظهارداشت:خوشبختانه با اقدامات انجام شده برای برگزاری مراسم پیاده روی زائران اربعین حسینی، شرایط برای انجام این برنامه باشکوه مذهبی فراهم شده است و امیدواریم زائران نیز در این مراسم باشکوه شرکت کرده و ایامی ماندگار را رقم بزنند و سفر معنوی ایمن و آسوده ای برای شرکت کنندگان در این مراسم محقق شود.

همتی بیان کرد: اربعین حسینی ابعاد مختلفی در سطوح داخلی و خارجی دارد و ما که آرزوداشتیم کربلا از دست دشمن بعثی آزاد شود تا بتوانیم به آسانی به زیارت مشرف شویم اکنون خداوند این آرزو را محقق ساخته و امیدواریم به زودی نیز راه قدس شریف، مکه مکرمه و مدینه منوره باز شود.

استاندار یادآورشد: پیاده روی اربعین حسینی همایشی بزرگ و نمادین است که در سال های گذشته نیز انعکاس فراوانی داشته و امیدواریم با برگزاری باشکوه این مراسم، اذهان عمومی در خارج فرهنگ حسینی و توسعه فرهنگ دینی را جستجو کند و از این فرصت برای اصلاح جامعه و عمق بخشیدن به افکار و ذهن مردم، استفاده شود.

وی مراسم پیاده روی اربعین را نمونه ای از مدیریت اسلامی، شیعی دانست و افزود: ما به مدیریت حج توسط آل سعود معترض بوده و با مدیریت صحیح، دقیق و با کیفیت این مراسم به آنها نشان خواهیم داد که برگزاری چنین حرکت های بزرگی به مدیریت اسلامی نیازمند است.

استاندارسرویس دهی به مسافران در شهرهای مرزی را دشوار دانست و گفت: باید برای ارائه خدمات لازم به مسافران اربعین حسینی آماده باشیم و در تامین خودروهای عمومی برای جابجایی زائران بموقع اقدام کنیم تا مشکلی ایجاد نشود.

همتی اظهارداشت: از رسانه های  گروهی، خبرگزاری ها و صدا و سیما انتظار داریم در زمینه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی به زائران در  پرهیز از مسافرت در روزهای آخر و رعایت مسایل امنیتی اقدام کنند تا این حماسه شکوهمند به عنوان دستاوردی بزرگ برای انقلاب اسلامی در نزد جهانیان به ثبت برسد.

وی در ادامه گفت: سهم استان قزوین نیز در این حرکت اسلامی باید مشخص شود و با استقرار تیم های پشتیبانی در زمینه امداد و حمل و نقل در مرز مهران، زمینه سفری ایمن و سالم برای زائران فراهم شود.

در این نشست، اعضای ستاد ساماندهی زائران حسینی از جمله مسئولان راهداری و پایانه های حمل و نقل، شهرداری، هلال احمر، پلیس راه، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص فعالیتهای انجام شده گزارش دادند.

کد مطلب 3816357

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