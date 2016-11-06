پیاده روی اربعین حسینی نماد مدیریت اسلامی شیعیان است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی شنبه شب در جلسه ساماندهی زائرین اربعین حسینی (ع) در استانداری گفت:

خوشبختانه مراسم اربعین حسینی هر سال باشکوهتر و منظم تر از سال قبل برگزار می شود و این حرکت بزرگ فرهنگی به عنوان نماد شیعیان جهان تبدیل شده است.

وی افزود: در استان قزوین تاکنون ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که شاهد افزایش ۳۵ درصدی متقاضیان سفر به کربلا هستیم.

همتی با تشکر از فعالیت کارگروههای ستاد اربعین اظهارداشت:خوشبختانه با اقدامات انجام شده برای برگزاری مراسم پیاده روی زائران اربعین حسینی، شرایط برای انجام این برنامه باشکوه مذهبی فراهم شده است و امیدواریم زائران نیز در این مراسم باشکوه شرکت کرده و ایامی ماندگار را رقم بزنند و سفر معنوی ایمن و آسوده ای برای شرکت کنندگان در این مراسم محقق شود.

همتی بیان کرد: اربعین حسینی ابعاد مختلفی در سطوح داخلی و خارجی دارد و ما که آرزوداشتیم کربلا از دست دشمن بعثی آزاد شود تا بتوانیم به آسانی به زیارت مشرف شویم اکنون خداوند این آرزو را محقق ساخته و امیدواریم به زودی نیز راه قدس شریف، مکه مکرمه و مدینه منوره باز شود.

استاندار یادآورشد: پیاده روی اربعین حسینی همایشی بزرگ و نمادین است که در سال های گذشته نیز انعکاس فراوانی داشته و امیدواریم با برگزاری باشکوه این مراسم، اذهان عمومی در خارج فرهنگ حسینی و توسعه فرهنگ دینی را جستجو کند و از این فرصت برای اصلاح جامعه و عمق بخشیدن به افکار و ذهن مردم، استفاده شود.

وی مراسم پیاده روی اربعین را نمونه ای از مدیریت اسلامی، شیعی دانست و افزود: ما به مدیریت حج توسط آل سعود معترض بوده و با مدیریت صحیح، دقیق و با کیفیت این مراسم به آنها نشان خواهیم داد که برگزاری چنین حرکت های بزرگی به مدیریت اسلامی نیازمند است.

استاندارسرویس دهی به مسافران در شهرهای مرزی را دشوار دانست و گفت: باید برای ارائه خدمات لازم به مسافران اربعین حسینی آماده باشیم و در تامین خودروهای عمومی برای جابجایی زائران بموقع اقدام کنیم تا مشکلی ایجاد نشود.

همتی اظهارداشت: از رسانه های گروهی، خبرگزاری ها و صدا و سیما انتظار داریم در زمینه فرهنگ سازی، اطلاع رسانی به زائران در پرهیز از مسافرت در روزهای آخر و رعایت مسایل امنیتی اقدام کنند تا این حماسه شکوهمند به عنوان دستاوردی بزرگ برای انقلاب اسلامی در نزد جهانیان به ثبت برسد.

وی در ادامه گفت: سهم استان قزوین نیز در این حرکت اسلامی باید مشخص شود و با استقرار تیم های پشتیبانی در زمینه امداد و حمل و نقل در مرز مهران، زمینه سفری ایمن و سالم برای زائران فراهم شود.

در این نشست، اعضای ستاد ساماندهی زائران حسینی از جمله مسئولان راهداری و پایانه های حمل و نقل، شهرداری، هلال احمر، پلیس راه، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص فعالیتهای انجام شده گزارش دادند.