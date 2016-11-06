به گزارش خبرنگار مهر، مهرالله رخشانی‌مهر صبح یکشنبه در خلال بازدید از طرح‌های عمرانی پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های پارک‌های علم و فناوری شد و در این راستا قول مساعد داد تا اعتبار ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهمیرزاد که حدود ۵۰ درصد آن توسط خیر شهمیرزادی تکمیل شده است تا پایان سال جاری تخصیص یابد.

وی از ساخت و سازهای غیر ضروری توسط برخی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی که این ساخت و سازها برای آن انجام می‌شود چه زمانی می‌خواهد به استقلال برسد.

مدیرکل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم همچنین با بیان اینکه از طرف دیگر تجربیاتی در توسعه دانشگاه‌ها وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای توسعه‌ پارک‌های علم و فناوری استفاده کرد، افزود: برای مثال تملک زمین برای پارک علم و فناوری باید با پیش‌بینی ۲۰ سال آینده انجام شود.

رخشانی‌مهر با یادآوری اینکه از سال گذشته ردیف بودجه پارک‌های علم و فناوری را مستقل کردیم تا نگاه جدی‌تری به آن‌ها داشته باشیم، تصریح کرد: چراکه همیشه پارک‌ها تحت‌الشعاع دانشگاه‌ها بوده‌اند.

رییس پارک علم و فناوری استان سمنان نیز در این بازدید گزارشی از اجرای طرح‌های عمرانی انجام شده و درحال اجرای این پارک ارایه داد.

سیدمحمد اسماعیل جلالی گفت: در برنامه راهبردی پارک علم و فناوری استان سمنان نیازسنجی شده که این پارک به‌عنوان متولی حوزه‌ مدیریت در استان، حدود ۳۲ هزارمتر مربع زیرساخت نیاز دارد که شامل پردیس شاهرود و همهی مراکز رشد استان است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود هفت هزار و ۸۰۰ متر مربع فضای قابل بهره‌برداری استملاکی تامین شده و ۱۵ هزار متر مربع فضای نیمه‌کاره در کل استان داریم و نیاز است باقیمانده آن را که حدود ۱۰ هزارمتر مربع شامل می شود را نیز احداث کنیم.

رییس پارک علم و فناوری استان سمنان در پایان تصریح کرد: تخصیص اعتبارات عمرانی باید بر اساس ارزیابی پارک‌ها باشد.