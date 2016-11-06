بازار سرمایه منتظر نتایج انتخابات امریکا/کلینتون یا ترامپ؟

حسین اسدی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازار سرمایه نسبت به گزارش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه واکنش مثبت نشان داده و ریسک بورس به خاطر اجرایی‌شدن برجام تا حدودی برداشته شده است؛ در عین حال مهمترین سیگنالی که بازار از گزارشات گرفته این است که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم کم‌کم بر روی گزارش‌های مالی شرکتها اثر واقعی خود را به جای می‌گذارد و این گزارش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه که بر روی سایت کدال نیز قابل بررسی است، سیگنال‌های بخش واقعی اقتصاد را دریافت کرده است.

کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: به نظر می‌رسد وضعیت شاخص بازار سرمایه طی ماههای پیش رو مثبت است و در شش ماهه دوم، نسبت به نیمه اول سال، اوضاع بهتر باشد؛ البته به صورت منطقی، نوساناتی نیز در بازار بروز خواهد کرد.

وی با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری امریکا خاطرنشان کرد: در انتخابات آمریکا، انتخاب بین بد و بدتر خواهد بود، اما بر اساس تحلیل‌ها انتخاب هیلاری کلینتون تاثیر به نسبت مثبت‌تری نسبت به ترامپ بر بازارهای مالی دنیا خواهد داشت؛ در این میان بازار سرمایه ایران نیز، طبیعتا انتخاب کلینتون را ترجیح می‌دهد که اگرچه انتخاب بین بد و بدتر است ولی برای بازار بورس تهران انتخاب وی، بهتر خواهد بود.

به گفته اسدی‌نیا، آنچه که در صورت‌های مالی شرکتها مشاهده می‌شود، اتفاقات خوبی را برای بازار سرمایه رقم می‌زند و نشان می‌دهد که ظاهرا روابط بانکی تا حدودی باز شده و این را در صفحه مالی شرکتها به خوبی می‌توان مشاهده کرد؛ به این معنا که هزینه‌ها به خاطر باز شدن ال‌سی‌ها کاهش یافته و اکنون اثرات این گشایش‌ها به صورت جدی و عملی در بازار سرمایه قابل مشاهده است.

وی اظهار داشت: بعد از برجام، افزایش خوبی در شاخص کل داشتیم؛ ولی بعد از گذشت مدتی، این رشد برگشت؛ چراکه اثر روانی داشت؛ اما گشایش‌های اقتصادی به صورت لحظه‌ای بر بازار بورس اثرگذار نسیت و اکنون با یک تاخیر حدودا یکساله، بر روی شاخص تاثیر گذاشته که البته منطقی هم هست و توافق سیاسی، در بازارهای مالی و روابط اقتصادی ترجمه شده است.

این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این روند رو به رشد تازه شروع شده و در شرایطی است که البته هنوز روابط بانکی و معاملات دلاری به صورت صد در صد باز نشده و مشکلات اقتصادی و روابط بین‌المللی کماکان وجود دارد؛ در این میان خودروسازان، پتروشیمی‌ها، صنایع معدنی، فلزی‌ها و شرکت ملی مس نیز بر روی شاخص اثرگذار بوده‌اند و البته مشکل فروش و صادرات حل شده و همه انبارها خالی شده است.

به گفته اسدی‌نیا، در گذشته این شرکتها فقط به بورس فلزات لندن کالای خود را می‌فروختند و شرکتهایی که کنسانتره و کاتد مس می خریدند، در بورس لندن آن را می‌فروختند؛ چراکه کنسانتره مس ایران کیفیت بالایی دارد؛ ولی به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانستند کالای خود را به راحتی بفروشند و موجودی کالای انبارها بالا بود؛ ولی اکنون پیش‌فروش هم دارند و مذاکراتی در جریان است که یکسال آینده را هم بتوانند کالاهای خود را پیش‌فروش کنند.