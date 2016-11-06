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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

بارش برف و باران در جاده‌های شمالی و غربی کشور

بارش برف و باران در جاده‌های شمالی و غربی کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه های کشور با اشاره به بارش برف و باران در اکثر محورهای شمالی و غربی از ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج-تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج- قزوین از پل استاندارد تا پلیس فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج-تهران از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان است.

وی افزود: بر همین اساس در محور هراز محدوده امامزاده هاشم بارش برف و در استان های تهران، همدان، قزوین، در اکثر محورهای استان کردستان محور قروه و استان سمنان محور سرخه بارش باران و در استان اردبیل در اکثر محورها مه گرفتگی و کاهش دید گزارش شده است.

رحمانی با اعلام اینکه در دیگر راه ها و جاده های مواصلاتی کشور پدیده جوی خاصی گزارش نشده است، افزود: محور فیروزکوه در محدوده هنرستان کشاورزی از کیلومتر ۱۳ تا کیلومتر ۱۹ از روز شنبه تا سه شنبه از ساعت ۷ تا ۱۷ و چهارشنبه از ساعت ۷ تا ساعت ۱۲ به دلیل عملیات روکش آسفالت تردد خودروها همراه با کندی انجام می شود.

وی درباره مسیرها و معابر مسدود در کشور گفت: در حال حاضر فقط کمربندی دهلران و محور فرعی اولنگ به شاهرود تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 3816475

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