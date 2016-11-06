پیوست فرهنگی و اجتماعی برای مشاغل جاذب سفر در قزوین تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر قزوین صبح یکشنبه با دستورکار بررسی نحوه صدور پروانه کسب اصناف و اتحادیه‌ها و موضوعات ترافیکی پیرامون آن و با حضور اعضای شورای شهر، نمایندگان معاونت شهرسازی شهرداری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک، رئیس اتاق تعاون، رئیس اداره کل اماکن عمومی، نایب رئیس اتاق اصناف و نماینده پلیس راهور برگزار شد.

این جلسه مصوباتی برای دست یابی به نتیجه نهایی داشت، به ویژه تأکید بر خروج کاربریها و شغلهای جاذب سفر «تالارها، رستورانها، مجتمع‌های تجاری و...» به خارج از محدوده شهر و یا مناطق کم تراکم، همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاههای متولی برای اصلاح قوانین موجود، ارائه گزارش از تعداد آراء کمیسیون و وضعیت کسری پارکینگ انواع کاربری ها از سوی معاونت شهرسازی شهرداری به شورا، ارائه گزارش از مهمترین اقدامات و پیشنهادات معاونت شهرسازی برای اصلاح قوانین تأمین پارکینگ، تأکید بر لزوم برخورد با متخلفین تغییرکاربری و کسری پارکینگ در کمیسیون ماده۱۰۰، ساماندهی و یا جمع آوری وانت‌بارها و دستفروشان در مرکز و خیابانهای پرتردد شهر و موارد دیگر مورد تأکید قرار گرفت.

حسین غیاثوند رئیس کمیسیون شهرسازی در این جلسه گفت: مشاغل جاذب سفر و به ویژه تالارها و رستورانها مشکلات زیاد ترافیکی برای مردم ایجاد کرده و در مرحله ای اینگونه فضاها رشد قابل ملاحضه ای داشتند و ازآنجاییکه می‌خواهیم قزوین را به قطب گردشگری کشور تبدیل کنیم با ایجاد چنین فضاهایی باید خدمات بیشتری به شهروندان و به ویژه گردشگران ارائه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری و شورای شهر از قبل و اکنون با همکاری شورای عالی سرمایه گذاری برای ایجاد چنین فضاهایی همکاری داشتند، ولی در مقابل آنچه که موجب بروز مشکل شده، عدم تهیه پیوستهای فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی برای این پروژه هاست که مورد توجه قرار نگرفته است.

این عضو شورا با بیان اینکه مشاغل جاذب سفر مثل تالارها رستورانها، مجتمع های تجاری، مطب پزشکان، بیمارستانها و ... در هسته مرکزی شهر پیوستهای لازم را نداشته و ندارند، گفت: بنابر تأکید شورای شهر، بالغ بر یکهزارو ۴۲۶ پارکینگ در طی سه سال اخیر، توسط شهرداری ساخته شده که متأسفانه نتوانسته جوابگوی نیاز همشهریان باشد.

غیاثوند همکاری دستگاهها و نهادهای مرتبط برای این موضوع را مهم دانست و گفت: یقینا دستگاههای دیگر برای ساماندهی این موضوع تلاشهایی داشته اند، ولی به هماهنگی بیشتر لازم است تا پیوستهای ترافیکی و موضوع تأمین پارکینگ را برای فضاهای عمومی شهر پررنگ تر ببینیم.

وی با تأکید براینکه سرمایه گذاری برای ساخت پارکینگ ادامه پیدا کند، گفت: مخالف توسعه و رونق مشاغل جاذب سفر نیستیم، ولی معتقدیم این مشاغل باید دارای پیوستهای لازم باشند.

وی با بیان اینکه باید قانون نظام صنفی و نامه دادستانی مبنی بر استعلام از شهرداری‌ به منظور بلامانع بودن محل برای صدور پروانه کسب عملیاتی شود، افزود: رونق بی‌رویه موجب توسعه غیرپایدار می‌شود و از سوی دیگر اگر قرار باشد که مجتمع و یا شغل جاذب سفری در شهر ایجاد شود، ابتدا باید دسترسی ها، خدمات امنیتی، اجتماعی و... مورد ارزیابی دقیق و کارشناسی قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاههای مرتبط حضور یافته نظرات و صحبتهای خود را پیرامون موضوع جلسه بیان کردند.