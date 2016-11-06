افزایش ۱۲ درصدی زنان معتاد تاسف بار است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور علیشاهی صبح یک شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شبستر با بیان اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً به بخش تولید منحصر نمی شود و باید از همه ظرفیت ها از جمله فرهنگ در این زمینه بهره جست.

وی ادامه داد: مردم محوری از مهمترین ویژگی های اقتصاد و فرهنگ است و در همین راستا نیز بایستی موانع موجود مرتفع شوند و همدلی و همزبانی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد و فرهنگ ادامه داشته باشد

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه های فرهنگی در شهرستان باید نسبت به فرهنگ سازی و استفاده بهینه از دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی تلاش کرده و با برنامه های منسجم و قابل اجرا حرکت نمایند .

وی افزود: خروجی جلسات شورای فرهنگ عمومی باید طوری باشد که ما در جامعه آثار و برکات آن را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و سبک زندگی اسلامی و پیشگیری از معضلات شاهد باشیم.

آقاپور علیشاهی با تأکید بر انجام کارهای زیربنایی در سایه سیاستگذاری صحیح شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: حرکت جمعی متولیان فرهنگی جامعه در تقویت مؤلفه‌های فرهنگی به ایجاد فرهنگ عمومی مناسب در کشور کمک خواهد کرد. وی از شورای فرهنگ عمومی به عنوان یک مرجع تصمیم‌ساز و قدرتمند در حوزه فرهنگ عمومی یاد کرد که شکل‌گیری آن موجب تقویت شاخص‌های فرهنگ عمومی شده و رشد و تعالی و پیشرفت را شتابان کرده است.

وی گفت: همه عناصر باید خوب گوش کردن را سرلوحه امور قرار دهند و آنچه بعد از سرشماری نفوس و مسکن در زمینه اقامت، تحصیلات، ... استخراج می گردد با آسیب شناسی جدی در امور برنامه ریزی های لازم انجام پذیرد.

وی با ابراز تاسف از افزایش ۱۲ درصدی زنان معتاد در دو سال اخیر تصریح کرد: مسئولان و مردم به ویژه نهادهای مردم نهاد این خطر را جدی بگیرند.

وی به تهدید فضای مجازی در اغفال برخی جوانان گفت: فضای مجازی باید به فرصت تبدیل گردد و فعال شدن بیش از پیش پلیس فتا در این زمینه ضروری است.