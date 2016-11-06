عملیات کنترل و پاکسازی انبارها و باراندازهای جنوب تهران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدینیا در جمع خبرنگاران با اشاره به گستردگی عملیات مبارزه با کالاهای قاچاق گفت: بیش از ۸۰۰ نقطه شناسایی شده که بیش از ۴ هزار سوله و انبار در آن وجود دارد که امروز پاکسازی میشود.
وی با اعلام اینکه کشفیات خوبی در زمینه قاچاق کالا در تهران داشتهایم، گفت: در این عملیات نماینده دادستان و تعزیرات و پلیس مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با قاچاق کالا حضور دارند.
در ادامه این عملیات سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح عملیات اجرایی که در حال انجام است: گفت بیش از دو ماه است که همکارانم در پلیس آگاهی به صورت آدرس به آدرس محلهای دپوی کالا را در باراندازهای تهران شناسایی کردهاند، محلهای با سابقه را رصد کردهاند و شناسایی محل های جدید را در دستور کار قرار داده اند و سرانجام ۴ هزار نقطه دپوی کالا را رصد کردهاند.
محمدیان با اشاره به اینکه در انجام این عملیات جدا از همکاری پلیسهای تخصصی و رصدهای اطلاعاتی، همکاری مردم و شهروندان نیز بسیار کمک کننده بوده است و امیدواریم این عملیات یک عملیات مؤثر در بحث مبارزه باکالاهای قاچاق باشد.
محمدیان گفت: در بین نقاط شناسایی شده محلهایی وجود دارد که در جوار محل های مسکونی قرار دارد و نهایت تلاشمان را به کار بستهایم که در اجرای این عملیات منسجم به هیچ کدام از شهروندان و ساکنان آسیبی وارد نشود و عملیات کشف در نهایت دقت و بدون هیچ حادثهای به انجام برسد.
در ادامه این مراسم، معاون پیشگیری سازمان تعزیرات کشور با تشکر از تلاشهای مأموران پلیس آگاهی در امر مبارزه با قاچاق کالا گفت: امیدوارم در عملیات امروز با کمترین آسیب بهترین کشفها انجام شود و امیدوارم این عملیات فتح بابی برای همکاریهای بین بخشی دستگاههای متولی در امر پیشگیری و مبارزه با کالای قاچاق باشد.
