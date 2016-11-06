به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، با اشاره به سفر هیاتی از طرح ایتر به ایران در روز شنبه و دیدار و رایزنی های آنها با مقامات سازمان انرژی اتمی کشور در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو، افزود: پروژه ایتر قرار است مشکلات انژری که جامعه بشری در دهه های آینده با آن روبروخواهد شد را حل کند.

وی با اشاره به اینکه طرح «ایتر» یک پروژه بسیار مهم، جهانی و فناورانه است، اظهار داشت: قرار نیست ایران در کوتاه مدت عضو این طرح شود.

کمالوندی با بیان اینکه در این پروژه فناوری های دیگری چون برق و قدرت نیز به کار گرفته شده است، ادامه داد: مخارج این پروژه از سرمایه گذاری یک کشور خارج است و اکنون ۷ کشوراز ۱۵ سال گذشته برای چنین پروژه ای مشغول به فعالیت شده اند.

این مقام مسئول در سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه پیش بینی می شود ظرف ۱۵ الی ۲۰ سال آینده اولین راکتور آزمایشی این پروژه تکمیل و از آن رونمایی شود و بعد از مدتی راکتورهای تمام قدرت ایجاد شود در بخشی دیگر صحبت های خود تصریح کرد: ما در زمینه گداخت هسته ای پیشرفت های خوبی به خصوص در حوزه نیروی انسانی داشته ایم و در سفری که چندی پیش به فرانسه داشتیم با تعدادی از اعضای این پروژه صحبت کردیم و در همان جا قرار شد که آنها سفری به تهران داشته باشند.

وی با بیان اینکه برجام چنین فضایی را برای این همکاری های علمی و فناورانه ایجاد کرده است، خاطر نشان کرد: در جریان دیدار روز گذشته اعضای این پروژه و سازمان انرژی اتمی سند محرمانه ماندن اطلاعات به امضا رسید که البته این محرمانه بودن به خاطر ارزش های تجاری این اطلاعات است. از دیگر سو همچنین این سند که چگونه قدم های بعدی رابرای همکاری برداریم نیز به امضا رسید.

کمالوندی با بیان اینکه قرار نیست در کوتاه مدت به این پروژه بپیوندیم چرا که مسیر پیوستن به آن طولانی است و هزینه سنگینی دارد ادامه داد: قرار است که با آنها همکاری داشته باشیم و این همکاری و تبادل تجربیات به نفع دو طرف است.

این مقام مسئول در سازمان انرژی اتمی ادامه داد: این پروژه ای نیست که نگرانی های نظامی داشته باشد و اگر کشوری به صنعت گداخت هسته ای دسترسی داشته باشد می تواند با آن همکاری کند و از طرف آنها نیز محدودیتی برای این موضوع وجود ندارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ما اگر پیش از برجام می خواستیم وارد چنین پروژه ای شویم امکان آن فراهم نبود ولی فضای بعد از برجام این امکان را فراهم کرد.