هزار و ۵۸۰ بیمار سرطانی تحت حمایت انجمن عطوفت خراسان شمالی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید حریری در جلسه علنی شورای شهر بجنورد و در جمع خبرنگاران گفت: امروز سرطان، زندگی شمار زیادی از خانواده ها را تحت الشعاع خود قرار داده است که ضرورت پیشگیری و غربالگری این بیماری بیش از پیش احساس می شود.

وی با اشاره به شیوع سرطان هایی نظیر مری، معده، پانکراس و کولون در استان، عنوان کرد: خراسان شمالی بر روی کمربند سرطان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه بیش از یک سوم بیماران سرطانی خراسان شمالی، بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارش هستند، اظهار کرد: نمی خواهیم سرطان هراسی در جامعه راه بیاندازیم بلکه هدف ما تشویق مردم به پیشگیری و غربالگری است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی عطوفت خراسان شمالی با تاکید بر اینکه بیماری های غیرواگیر نظیر سرطان، از طریق غربالگری قابل درمان و قابل پیشگیری هستند، تصریح کرد: رسالت انجمن، افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به این بیماری است.

حریری با ابراز نگرانی از افزایش آمار سرطان در خراسان شمالی، عنوان کرد: پیشگیری، غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان در استان باید در دستور کار مسئولانی که دغدغه سلامت مردم را دارند قرار بگیرد.

وی با تأکید بر تحقیق و توسعه به منظور تشخیص روش های زودهنگام سرطان در خراسان شمالی، اظهار کرد: اگر مسئولان در کنار انجمن حمایت از بیماران سرطانی قرار بگیرند، می توانیم ۴۵ درصد از سرطان های حال حاضر را نداشته باشیم.

وی با اشاره به نبود دستگاه پرتو درمانی در خراسان شمالی و رنجی که بیماران سرطانی استان متحمل می شوند، گفت: حدود ۶۰۰ بیمار سرطانی برای پرتو درمانی و رادیوتراپی و غیره به مشهد مراجعه می کنند و با توجه به معیشت پایین زندگی که دارند، علاوه بر رنج بیماری، با مشکلات زیادی روبرو هستند.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی عطوفت استان با اشاره به ضرورت وجود دستگاه شتاب دهنده خطی در استان از بهره برداری این دستگاه تا ماه آینده خبر داد.