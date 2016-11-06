حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به تمهیدات اندیشیده شده برای اربعین در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: مبلغین به ۱۲۸ مسجد و ۱۷۰ مرکز آموزشی و دستگاه اجرایی اعزام می شوند.

وی اظهار کرد: همچنین ۱۵۰ نفر مبلغ بومی و غیر بومی به مناطق روستایی در شهرستان زنجان اعزام می شوند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: در دهه اول محرم ۶۰۰ نفر مبلغ در شهرستان زنجان به مناطق شهری و روستایی شهرستان زنجان اعزام شدند و برای اربعین و ۲۸ صفر هیئت های مذهبی و روحانیون زنجانی در مشهد و کربلا برنامه دارند و در مجموع در اربعین و صفر ۴۰۰ نفر مبلغ و روحانی اعزام می شوند.

خسروی با بیان اینکه در ۴۵۰ مسجد شهری و روستایی شهرستان زنجان برنامه های اربعین برگزار می شود، افزود: در دهه دوم و سوم ماه محرم و صفر برنامه های خوبی توسط هیئت های مذهبی در زنجان برگزار می شود و برنامه طوری تدوین شده که تا پایان صفر برای سرور و سالار شهیدان مراسم های عزاداری داشته باشیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان یاد آورشد: ماه محرم و صفر فرصت مناسبی برای بیان اهداف عالیه قیام عاشورا و رشادت های و روحیه ایثار و شهادت را در جامعه ترویج و تقویت کنیم.

خسروی افزود: همایش بزرگ پیاده رویی ظرفیت‌های فرهنگی بسیار مهم و بزرگی در اشاعه نشر اهداف سرور و سالار شهیدان است.

وی ابراز کرد: همایش بزرگ اربعین تجلی وحدت میان مسلمانان جهان است و با وحدت اسلامی می‌توان در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد.