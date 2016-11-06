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۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان:

همایش بزرگ اربعین تجلی وحدت میان مسلمانان جهان است

همایش بزرگ اربعین تجلی وحدت میان مسلمانان جهان است

زنجان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: همایش بزرگ اربعین تجلی وحدت میان مسلمانان جهان است، با وحدت اسلامی می‌توان در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد.

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر به تمهیدات  اندیشیده شده برای اربعین در شهرستان زنجان اشاره کرد و افزود: مبلغین به  ۱۲۸ مسجد و ۱۷۰ مرکز آموزشی و دستگاه  اجرایی اعزام می شوند.

وی اظهار کرد: همچنین ۱۵۰ نفر مبلغ  بومی و غیر بومی به مناطق روستایی در شهرستان زنجان اعزام می شوند. 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: در دهه اول محرم ۶۰۰ نفر مبلغ در شهرستان  زنجان به مناطق شهری و روستایی شهرستان زنجان اعزام شدند و برای اربعین و ۲۸ صفر  هیئت های مذهبی و روحانیون زنجانی در مشهد و کربلا برنامه دارند و در مجموع در اربعین و صفر ۴۰۰ نفر مبلغ و روحانی اعزام می شوند. 

خسروی با بیان اینکه در ۴۵۰ مسجد شهری و روستایی شهرستان زنجان برنامه های اربعین برگزار می شود، افزود: در دهه دوم و سوم ماه محرم و صفر برنامه های خوبی توسط هیئت های مذهبی در زنجان برگزار می شود و برنامه طوری تدوین شده که تا پایان صفر برای سرور و سالار شهیدان مراسم های عزاداری داشته باشیم. 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان یاد آورشد: ماه محرم و صفر فرصت مناسبی برای بیان اهداف عالیه قیام عاشورا و رشادت های و روحیه ایثار و شهادت را در جامعه ترویج و تقویت کنیم. 

خسروی افزود: همایش بزرگ پیاده رویی ظرفیت‌های فرهنگی بسیار مهم و بزرگی در اشاعه نشر اهداف سرور و سالار شهیدان است. 

وی ابراز کرد: همایش بزرگ اربعین تجلی وحدت میان مسلمانان جهان است و  با وحدت اسلامی می‌توان در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد.

کد مطلب 3816580

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