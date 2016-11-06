حوزه هنری ۹ کتاب دفاع مقدس را در دست تدوین و چاپ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه تجلیل مسئول ستاد کنگره شهدای استان از حوزه هنری با بیان اینکه حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد تلاش می کند که در کنگره آینده برنامه جدیدی داشته باشند، افزود: حوزه هنری برنامه های مختلفی اعم از چاپ خاطرات شهدا را در دست اقدام دارد که مقام معظم رهبری نیز بر این امر مهم نیز تاکید کردند.

وی با بیان اینکه این سازمان ۹ کتاب خاطرات شهدا و رزمندگان دفاع مقدس را در حال چاپ و تدوین دارد، اظهار داشت: خاطرات آقایان صولت دار، ذکاوت، پاسره، شاه مرادی، شهید یزدان پناه و عزیز قلی کافیانی از مهمترین این کتاب ها هستند.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این سازمان نیز در حوزه تولید موسیقی دفاع مقدس برنامه هایی در حال تهیه دارد، تصریح کرد: دو موسیقی با زبان لری و قشقایی برای ارج نهادن و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در حال تدوین و تولید دارد.

اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر چاپ و تولید کتابچه های کوچک خاطرات شهدا دارند، ادامه داد: در همین راستا حوزه هنری فعالیت های زیادی انجام داده و کتاب هایی را نیز با همکاری کنگره شهدا به چاپ رسانده است.

لازم به ذکر است که در پایان این مراسم از زحمات رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با اهدای لوح تقدیر شد.