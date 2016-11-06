پروژه قزوین- الموت- تنکابن موجب رونق منطقه الموت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی روز یکشنبه در بازدید از محور قزوین- الموت- تنکابن نسبت به تسریع عملیات اجرایی قطعات یک تا سه محور تاکید کرد و افزود: احداث این محور دسترسی استان‌های جنوبی و مرکزی از قزوین به شمال کشور را تسهیل می‌کند.

وی اظهار کرد: این محور به عنوان یکی از کریدورهای ارتباطی برای اتصال جنوب رشته کوه البرز به شمال آن مد نظر است و تکمیل آن موجب رونق منطقه الموت با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوان می‌شود.

وی طول این محور را ۱۴۸ کیلومتر دانست و افزود: این محور استان های قزوین و مازندران را به یکدیگر متصل می‌کند و از این میزان حدود ۹۴ کیلومتر در استان قزوین واقع شده است و با احداث این مسیر زمینه تسهیل در تردد خودروها از استان‌های مرکزی و جنوبی به شمال کشور فراهم می‌شود.

شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اولویت اجرایی در این پروژه را اتمام هرچه سریع‌تر قطعات یک و دو به طول ۶۲ کیلومتر دانست که حدفاصل قزوین تا منطقه گردشری الموت و بخش مرکزی معلم کلایه است.

خادمی با اشاره به کوهستانی بودن منطقه و برخورد با مسایلی مانند رانش زمین تاکید کرد: تکمیل مطالعات دقیق ژئوتکنیکی، ژئوفیزیکی و پهنه‌بندی خطر زمین لرزش محدوده لغزشی کیلومتر ۳۵ تا ۴۵ نیز تسریع شده است.

وی افزود: طرح‌های حفاظتی و پایدار سازی تهیه شده است و به طور مستمر موضوعات از طریق اداره کل فنی و مشاوران پروژه در دست پیگیری است و به محض مصوب شدن طرح، عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

معاون شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در بازدید از قطعه چهار این پروژه بیان کرد: قطعه چهار به طول ۳۱ کیلومتر طراحی شده است و دارای ۶ دستگاه تونل به طول ۷ کیلومتر است که حفاری پنج دستگاه کامل شده است و کل قطعه نیز تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

خادمی با اشاره به احداث ۱۴ کیلومتر تونل در طول این مسیر عنوان کرد: هم اکنون ۴ کیلومتر از تونل‌ها حفاری شده است و عملیات اجرایی تونل شیرکوه به طول ۸۰۰ متر نیز آغاز شده است.

وی کاهش چشمگیر ترافیک محورهای موازی در استان‌های تهران و البرز به سمت شمال کشور و مسیر کناره دریای خزر را از مزایای مهم این طرح دانست و افزود: احداث راه اصلی قزوین- الموت-تنکابن دسترسی استان‌های جنوبی و مرکزی از قزوین به شمال کشور را تسهیل می‌کند.

خادمی در پایان تاکید کرد: تسهیل در بهره‌برداری از معادن طول مسیر، رونق کشاورزی و آبزی‌پروری و گردشگری منطقه الموت و منطقه سه هزار تنکابن نیز بخش دیگری از مزایای اجرای این پروژه است.