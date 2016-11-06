اقتصاد مقاومتی بدون محیط زیست ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان حافظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری در همایش سیاست های کلی محیط زیست، اجرا و نظارت در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مهمترین شاخصه سیاست های کلی حوزه محیط زیست، همگرایی ملی برای حفظ محیط زیست بود. ما شاید بیشترین فشار را در قوه مجریه داریم هم از نظر مسئولیت ها و هم از نظر فشاری که به جهت شرایط محیط زیست جهانی و کشورمان وارد می شود.

ابتکار افزود: از زمانی که سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تغییر شرایط به نفع همراهی بیشتر قوا رخ داد و هم‌راستایی خیلی خوبی شکل گرفته است. ابلاغ سیاست ها فی نفسه یک اتفاق بسیار مهم در سپهر نظامات سیاسی کشور بود. این اتفاق همزمان شد با دو مسئله مهم جهانی، مسائل محیط زیست خیلی تحت تاثیر شرایط کلی محیط زیستی جهان است. حال کره زمین به دلیل تخلفات گسترده ای که بشر کرده، حال ناخوشایندی است و تغییرات اقلیم و انقراض گونه ها مسائل جدی است و هر روز بشر به تهدید بودن اینها بیشتر پی می برد.

در کشور در درون بحران تغییرات اقلیم هستیم

رئیس سازمان حافظت محیط زیست ادامه داد: ما در کشور خودمان الان درون بحران تغییرات اقلیم هستیم؛ زیرا دنیا محدودیت دو درجه افزایش دما را وضع کرده در حالی که ما هم اکنون بیش از یک و نیم درجه را پشت سر گذاشتیم. کاهش بارش مستمر در ۳۰ سال اخیر را ثبت کرده ایم و کاهش میزان بارش برف را کشاورز ما می بیند.

وی تصریح کرد: سال گذشته توافق جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیم شکل گرفت و خوشبختانه دولت هم لایحه توافق پاریس را تصویب کرده و اگر اقدام جدی نکنیم آسیب آن برای اقتصاد ما و منابع طبیعی ما بسیار بسیار ناگوار خواهد بود و ممکن است غیرقابل بازگشت شود، چون طبیعت تا نقطه ای می تواند خود را ترمیم کند که به آن ظرفیت زیستی می گوییم.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: این اراده جهانی برای مواجهه درست با تغییرات اقلیم شکل گرفت. همینطور اراده جهانی برای توسعه پایدار هم بود که اهداف توسعه پایدار ابلاغ شد یعنی همزمان دو جهت‌گیری خوب جهانی با ابلاغ سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری و همچنین با تبیین برنامه ششم توسعه کشور و علاوه بر اینها با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی همزمان شد. البته محیط زیست آن گونه که باید در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دیده نشد. قطعا اگر محیط زیست به عنوان زیرساخت، اقتصاد را پشتیبانی نکند، نمی توانیم اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.

ابتکار افزود: امروز همین تهدیدات محیط زیست به فرصت های استثنائی اشتغالزایی برای ایران در حوزه انرژی های نو و بهینه سازی مصرف انرژی بدل شده است و بسیاری حوزه های دیگر مثل گردشگری طبیعی، تالاب ها و... نیز می تواند به اقتصاد کمک کند و فرصت هایی برای اشتغال ایجاد کند.

رئیس سازمان حافظت محیط زیست ادامه داد: اگر مسئله ای مثل آب را درست مدیریت نکنیم و همین روند کنونی را ادامه دهیم، می تواند به مسئله ای جدی و حتی تهدید امنیتی بدل شود.

وی گفت: مسئله محیط زیست همیشه در رأس سیاست ها و توجهات دولت بوده و رئیس جمهور بارها اعلام کرده که دولت من، دولت محیط زیست است و هر کدام از نتایجی که امروز دست پیدا کرده ایم، دستاورد این موضوع است. امروز کیفیت هوای ما در کلانشهرها نسبت به سه سال قبل بهتر است و مثلا در تهران همین الان حدود ۶۰ روز هوا نسبت به سال ۹۲ بهتر شده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به استانداردکردن سوخت و ساخت خودرو، حذف مازوت از سوخت نیروگاه ها و پیگیری قانون ۲۰ درصد استفاده از انرژی های نو در مراکز دولتی ظرف دو سال آینده گفت: در همین شرایط سخت کم بارش تالاب هورالعظیم که سال ۹۲ خشک بود، امروز ۶۲ درصد آب دارد و مهمترین خدماتش آن است که در تابستان هنگام وزیدن باد یک منطقه را خنک می کند، اما اگر خشک شود همین تالاب کانون گرد و غبار و مصیبت می شود و اینجا است که فرصت های ما تبدیل به تهدید خواهد شد.

ابتکار تصریح کرد: این تصور که قبل از حقابه طبیعت می توانیم آب را برای مصارف دیگر ببریم، امروز دیگر می دانیم که اشتباه بوده است و ما سال ها غفلت کرده ایم و نتیجه اش خشک شدن دریاچه ارومیه بود که امروز وضع دریاچه ارومیه بسیار بهتر از سه سال پیش است و امید برای احیای دریاچه بسیار زیاد شده است که دستاورد یک کار پیچیده فرابخشی است.

وی افزود: یکی از فرازهای مهم سخنان تاریخی مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ نظارت بدون اغماض بود که ما سرلوحه کار خود قرار دادیم و امروز بازرسی ما بسیار موثر است و مردم و رسانه ها در نظارت بدون اغماض به ما کمک کردند. یکی دیگر از فرازهای مهم این سخنان بحث جرم‌انگاری بود که بر آن خیلی تاکید داشتند و همکاری خیلی خوبی را با قوه قضائیه و قضات محترم داشتیم.

رئیس سازمان حافظت محیط زیست ادامه داد: یک نکته دیگر این بود که مردم به دستگاه ها نمره بدهند و خوشبختانه ما از سال قبل نمره دادن در دولت را آغاز کرده بودیم که خوشبختانه ردی نداشتیم هر چند دستگاه تجدیدی و لب مرز یکی دو تا داشتیم. سال بعد نیز کارنامه کلی دادیم که بر آن عملکرد همه دستگاه ها آمده و در آن رتبه بندی هم شده است.

ابتکار در پایان با بیان اینکه ساز و کارهایی که اکنون در مجمع شکل گرفته، ساز و کارهای بسیار مهمی است، گفت: در کمیته توسعه پایدار هم شاخص بندی شده است. امیدواریم پایان امسال بتوانیم گزارش چهارم وضعیت پایه محیط زیست را ارائه کنیم تا بتواند مورد استناد برای تصمیم گیری ها قرار بگیرد.