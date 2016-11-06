سعید عزیزیان ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها در خصوص شرایط تیم پیکان گفت: امسال پیکان شرایط خوبی دارد. ما تیمی هستیم متشکل از بازیکنان جوان و باتجربه. امیدوارم امسال بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و رتبه خوبی هم در جدول کسب کنیم. مدیریت باشگاه هم در رفع مشکلات ما تلاش زیادی میکند و از ما حمایتهای لازم را انجام میدهد.
وی در رابطه با دلایل حذف پیکان از جام حذفی افزود: ما هفت بازیکن را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم و مجید جلالی هم خواست که در این بازی به بازیکنان جوانش فرصت دهد تا آنها خودشان را نشان دهند و در زمانی که مسابقات لیگ فشرده است، بتواند از این بازیکنان استفاده کند.
عزیزیان ادامه داد: تیم آلومینیوم اراک عملکرد خیلی خوبی داشت و بسیار دونده و جنگنده حاضر شد. البته ما هم در این بازی خوب ظاهر شدیم و فقط نتوانستیم گل بزنیم؛ به هر حال فوتبال است و جام حذفی هم جام شگفتیهاست.
مربی دروازهبانهای تیم فوتبال پیکان در خصوص شرایط دروازهبانی این تیم گفت: ما چهار دروازهبان خیلی خوب داریم؛ حجت صدقی که در بازی با آلومینیوم درون دروازه ما ایستاد، سال گذشته دروازهبان اول پیکان بود و تیم را از لیگ یک به لیگ برتر آورده بود، اما همانطور که گفتم جام حذفی، جام شگفتیهاست؛ در مقابل آلومینیوم هم روی گل، کل تیم مقصر بود و فقط دروازهبان مقصر نبود.
عزیزیان در رابطه با اینکه چه تضمینی وجود دارد تا پیکان مانند سالهای اخیر به لیگ یک سقوط نکند؟ گفت: در حال حاضر ما عملکرد خوبی داریم و در لیگ هم در رده چهارم جدول ردهبندی قرار داریم اما به این رده هم بسنده نمیکنیم. تا پایان لیگ بازیهای زیادی باقی مانده است و ما برای تکتک بازیها برنامه خاص داریم. تلاش میکنیم تا ضعفهایمان را پوشش دهیم؛ ما اهداف بزرگی داریم و با کمک مدیریت، آنها را پیش میبریم.
وی درباره تیم ملی و بازی با سوریه تصریح کرد: تیم ملی بازی سختی را پیشرو دارد اما بازیکنان نشان دادهاند که خیلی خوب شرایط را درک میکنند و با کمی تلاش میتوانند این مسابقه را هم با پیروزی پشت سر بگذارند.
پیشکسوت فوتبال ایران در خصوص غیبت علیرضا بیرانوند در این بازی و اینکه آیا ممکن است تیم ملی در غیاب وی ضربه بخورد؟ گفت: در اینکه بیرانوند دروازهبان خیلی خوبی است، هیچ شکی نیست اما به غیر از او، چهار دروازهبان خوب دیگر در تیم ملی حضور دارند. علیرضا حقیقی دروازهبان باتجربهای است. همچنین محمدرضا اخباری و رشید مظاهری گلرهای خوبی هستند. شنیدهام که سوشا مکانی هم به تیم دعوت شده است و با وجود این چهار دروازهبان، تیم ضربه نمیخورد.
عزیزیان در رابطه با تعطیلات لیگ هم خاطرنشان کرد: به هر حال این موضوع برای تیمهایی که روند صعودی در پیش گرفتهاند، مضر است و در کار آنها خلل ایجاد میکند، اما موفقیت تیم ملی از هر چیزی مهمتر است.
مربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با طلبش از این باشگاه گفت: طی جلساتی که با مدیریت باشگاه داشتم، خودم مقداری از مبلغ طلبم را تخفیف دادم و قرار است که باشگاه مبلغ باقیمانده را پرداخت کند زیرا ما هم درآمدمان از این حرفه است.
نظر شما