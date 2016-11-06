۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد:

تغییر نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاهی اروپایی/ سابقه کار لحاظ می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تغییراتی در روند ارزشیابی مدارک دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی کشورهای اروپایی خبر داد و گفت: مدرک بورد و سابقه کار فارغ التحصیلان لحاظ می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر باقر لاریجانی با بیان این مطلب افزود: سعی بر این است تا افرادی در این مقاطع وارد نظام ارائه خدمات کشور شوند که از سوابق علمی و تجربی بهتری برخوردارند.

وی با اشاره به نقش معاونت آموزشی وزارت بهداشت در تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت کشور گفت: تمهیدات ویژه ای برای ورود نیروهای کیفی به عرصه سلامت اتخاذ می شود.

لاریجانی هدف از تدوین برنامه برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را ارتقای پاسخگویی حوزه آموزش به نیازهای نظام سلامت برشمرد و گفت: در اجرای این برنامه ها علاوه بر نیازهای ملی ملاحظات بین المللی نیز مدنظر قرار میگیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: باتوجه به نقش تحصیلات تکمیلی در نظام سلامت و ارتقای جایگاه کشور در حوزه های بین المللی این حوزه در برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مورد توجه ویژه قرار گرفته و برنامه های مرتبط با این حوزه طراحی شده و در دست پیگیری است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر نظام سلامت کشور با افرادی روبرو است که تحصیلات تکمیلی خود را در کشورهای حوزه اروپا گذرانده و متقاضی ادامه تحصیل یا ارائه خدمات در کشور هستند.

لاریجانی افزود: ضروری است تا با ملاحظات خاصی مدارک تحصیلی این افراد به نحوی ارزیابی شود تا افراد با سوابق علمی و تجربی بالاتری وارد نظام سلامت کشور شده و بتوانند زمینه های کاربست این سوابق را در نظام سلامت کشور فراهم آورند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: دانشگاههای اروپایی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ سطح علمی و فرایندهای آموزشی به ۳ دسته اروپای غربی، بلوک شرق و کشورهای مشترک المنافع تقسیم شده اند.

لاریجانی گفت: در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مقرر شد با در نظر گرفتن ضوابط فعلی کشورهای حوزه اروپا (اروپای غربی، بلوک شرق و مشترک المنافع)، مدرک بورد اروپا و سابقه کار افراد، اعم از هیات علمی و سابقه کار درمانی، نیز در نحوه ارزشیابی مدارک تخصصی لحاظ شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اجرای مصوباتی اینچنینی می بایست با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نهادهای ذیربط کشور صورت پذیرد.

    یک معلم و پدر یک دانشجوی خارج از کشور IR ۲۳:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      کاش آقای دکتر یک مقداری به نقش غیر علمی و مخرب این نهاد های ذیربط در این موضوع می پرداختند.

