۱۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۰۶

در آنکارا صورت گرفت:

دیدار غیرمنتظره روسای ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا و ترکیه

روسای کل ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه و آمریکا امروز طی جلسه ای از پیش تعیین نشده با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «جوزف دانفورد»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز یکشنبه در سفر از پیش تعیین نشده خود به آنکارا با همتای ترک خود، «هولوسی آکار»، دیدار کرد.

هیچ گونه اطلاعات و یا جزئیاتی از این دیدار اعلام نشده اما از آنجائیکه ترکیه پیش تر با مشارکت و کمک کردهای مخالف سوری تحت حمایت آمریکا (وای پی جی) به نیروهای دمکراتیک سوری در آزادسازی رقه مخالفت کرده بود، به نظر می رسد این سفر در راستای توجیه کردن ترکیه نسبت به لزوم مشارکت اعضای «وای پی جی» در عملیات مذکور صورت گرفته است.

گفتنی است بر خلاف مخالفت های شدید ترکیه با مشارکت کُردهای سوری در عملیات آزادسازی شهر رقه در سوریه، حضور شبه نظامیان این گروه در کنار نیروهای دمکراتیک ترکیه بسیار پر رنگ بوده است.

