به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم، امیر طیبی نژاد اظهار داشت: فعالان خوشه کسب و کار سنگ قم در اقدامی هماهنگ و گروهی در قالب دو کنسرسیوم امید و ایران سنگ در نمایشگاه بین المللی بغداد حضور یافتند.

وی افزود: کنسرسیوم امید با ۸ واحد سنگبری و کنسرسیوم ایران سنگ با ۵ واحد سنگبری در غرفه خوشه سنگ قم در چهل و سومین نمایشگاه بین المللی بغداد، محصولات و قابلیت‌های خود را در معرض دید عموم قرار دادند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم با مهم ارزیابی کردن حضور تولید کنندگان قمی در نمایشگاه‌ها و بازارهای خارجی گفت: یکی از سیاست‌های اصولی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تولیدات صادرات محور است و استان قم با توجه به ظرفیت‌های فراوان در این زمینه در تلاش است تا توانمندی خود را با رویکردها و روش‌های علمی و استفاده از مدل‌های توسعه ای، به بازار ارائه نماید.

طیبی نژاد با بیان اینکه ۳۰ شرکت ایرانی در زمینه‌های مختلف در این نمایشگاه حضور دارند، گفت: در کنار شرکت‌های ایرانی بیش از ۴۰۰ شرکت در زمینه‌های مختلف از ۱۲ کشور دنیا در زمینی به مساحت بالغ بر ۱۲ هزار مترمربع محصولات و کالاهای خود را به معرض دید عموم گذاشته‌اند.