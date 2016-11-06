ثبت نام مسابقات آزاد مهارت آغاز شد

محمد رضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای توسعه ارتباط با صنایع، مراکز تولیدی و بنگاه های اقتصادی و به منظور شناسایی و هدایت استعداد های برتر مهارتی، «مسابقات آزاد مهارت» در رشته های تعمیر پکیج، تعمیر تلویزیون های LED و تعمیر کولر و یخچال با همکاری گروه صنعتی انتخاب در استان اصفهان برگزار می گردد.

وی اظهار کرد: این مسابقات بصورت آزاد و بدون شرط سنی می باشد و علاقمندان می توانند برای ثبت نام از ۱۵ لغایت ۱۹ آبان ماه با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان اقدام کنند.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: مرحله استانی این دوره از مسابقات ۲۰ آبان و مرحله کشوری آن ۲۴ آذر ماه در اصفهان برگزار خواهد شد.

انصاری تاکید کرد: سیاست مهم فنی و حرفه ای استان در راستای آموزش های مهارتی در حوزه آی تی خواهد بود.

وی گفت: پیگیری راه اندازی رشته های مرتبط هستیم و تمرکز لازم را در خصوص توسعه رشته های مرتبط با برق، الکترونیک و آی تی انجام داده ایم.